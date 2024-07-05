Джо Байден подвергается все большему давлению со стороны ряда крупных доноров Демпартии, желающих его замены. 46-му президенту США предстоят несколько крайне важных дней в кампании по переизбранию.

Несколько спонсоров публично предупредили, что прекратят выделять средства на кампанию, если Байден не будет заменен на другого кандидата от партии после его провального выступления на дебатах на прошлой неделе.

Эта пятница — важный день для президента: он пытается упрочить свои позиции редким телеинтервью в прайм-тайм и митингом своих сторонников в штате Висконсин.

Давление на 81-летнего Байдена с целью побудить его выйти из предвыборной гонки усилилось после дебатов, в ходе которых он выглядел растерянно и неоднократно терял ход мысли.

Хотя Байден признал, что "облажался" той ночью, он пообещал остаться в качестве фронтмена своей партии и сразиться с Дональдом Трампом на ноябрьских президентских выборах.

После этих неудачных дебатов внимание к его публичным выступлениям заметно усилилось.

В четверг, выступая в Белом доме перед семьями военнослужащих по случаю Дня Независимости, он запнулся, когда назвал Трампа "одним из наших коллег, бывшим президентом".

А в интервью радио WURD в Филадельфии он запутался в словах и, как показалось, сказал, что очень горд быть первой чернокожей женщиной, работающей с чернокожим президентом.

Сейчас спонсоры Демократической партии рассматривают различные варианты. Эбигейл Дисней, наследница состояния семьи Диснея, рассказала каналу деловых новостей CNBC, что не верит в способность Байдена победить Дональда Трампа.

Она отметила, что ее намерение перестать поддерживать избирательную кампанию Байдена основано "на реализме, а не неуважении".

"Байден — хороший человек и превосходно служил своей стране, но ставки слишком высоки", — добавила она. По ее мнению, последствия его поражения в ноябре "будут поистине ужасными".

С похожими предупреждениями выступили и еще несколько состоятельных спонсоров.

Филантроп Гидеон Стайн сообщил газете New York Times, что его семья не выделит 3,5 млн долларов некоммерческим и политическим организациям, участвующим в президентской кампании, если Байден не выйдет из гонки.

Голливудский продюсер Дэймон Линделоф, пожертвовавший демократам более 100 тыс. долларов в этом избирательном цикле, опубликовал открытое письмо в издании Deadline, в котором призвал других доноров попридержать свои средства до тех пор, пока не произойдут изменения.

Брат бывшего главы администрации Барака Обамы, голливудский агент Ари Эмануэль заявил на конференции в Колорадо, что приостановка финансирования является ключом к обеспечению выхода Байдена из гонки.

"Жизненная сила кампании — это деньги, и, возможно, единственныйспособ... — это если деньги начнут иссякать", — приводит его слова газета Financial Times.

Рамеш Капур, индийско-американский промышленник из Массачусетса, организует сбор средств для демократов с 1988 года.

"Думаю, ему пришла пора передать эстафету, — заявил он в интервью Би-би-си. — Я знаю, что у него есть драйв, но с матерью-природой не поспоришь".

Некоторые обеспокоены тем, что у возможного нового кандидата остается слишком мало времени для участия в гонке, поэтому они решили все же поддерживать Байдена, если он откажется снять свою кандидатуру.

Попросивший об анонимности мега-донор, с которым беседовали журналисты Би-би-си на этой неделе, сказал, что по-прежнему намерен провести сбор средств для президента, запланированный на конец июля в его доме в Вирджинии.

Представители кампании Байдена заявили, что со дня дебатов до выходных они собрали 38 млн долларов, в основном за счет небольших пожертвований, а всего только за июнь удалось собрать 127 млн.

Они признали, что дебаты дались Байдену с трудом, но заявили о его готовности продемонстрировать публике, что у него есть силы для предвыборной кампании.

В пятницу утром они объявили о новом "напряженном графике поездок", в рамках которого Байден и его жена вместе с вице-президентом Камалой Харрис и ее мужем посетят все штаты, где разворачивается настоящая борьба.

Он начнет с предвыборного митинга в Мэдисоне, штат Висконсин, в пятницу, где выступит вместе с губернатором Тони Эверсом.

После этого митинга он должен дать интервью ABC — первое телевизионное интервью после дебатов, — чтобы развеять опасения по поводу своего возраста и умственных способностей.

Эта задача осложняется целой серией демонстрирующих отрицательный тренд опросов общественного мнения, согласно которым после дебатов в Атланте отрыв его соперника-республиканца заметно возрос.

Опрос New York Times, опубликованный в среду, показал, что Дональд Трамп сейчас удерживает свое самое большое преимущество - шесть процентных пунктов.

Согласно другому опросу, опубликованному американским партнером Би-би-си, компанией CBS News, указывает на небольшой сдвиг в сторону Трампа, опережающего Байдена на три пункта в критически важных для исхода выборов "колеблющихся" штатах.

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