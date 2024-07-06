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Группировка ХАМАС приняла предложения Вашингтона начать переговоры об освобождении израильских пленных, в том числе мужчин и военных, пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в руководстве группировки.

По словам источника, ХАМАС отказалась от требования полного прекращения огня со стороны Израиля до подписания мирного соглашения.

Источник агентства в Палестинской администрации, близкий к переговорному процессу, подчеркнул, что если Израиль согласится с предложением ХАМАС, то сторонам удастся заключить рамочное соглашение, которое положит конец войне, продолжающейся уже 9 месяцев.

Сейчас у сторон, кажется, появился реальный шанс достичь соглашения, подтвердил агентству Reuters анонимный источник в Израиле, близкий к переговорам. По словам источника, раньше в ХАМАС предъявляли требования, на которые Израиль не мог согласиться. По его словам, сейчас в позиции группировки наметился значительный сдвиг.

В минувший четверг высокопоставленный палестинский чиновник сообщил Би-би-си, что ХАМАС отказался от условия полного прекращения огня в обмен на новые условия, связанные с выводом израильских войск с южной границы Газы, известной как Филадельфийский коридор, и с контрольно-пропускного пункта "Рафах" между Газой и Египтом.

Новые предложения ХАМАС — это ответ на предложение, обнародованное в конце мая президентом США Джо Байденом. На этой неделе канцелярия премьер-министра Израиля сообщила о том, что израильская команда переговорщиков получила замечания ХАМАС по представленному Вашингтоном проекту соглашения.

На первых двух этапах план Вашингтона предусматривает постепенное освобождение израильских заложников, которых ХАМАС все еще удерживает в Газе, и отвод израильских войск, а также освобождение палестинских заключенных. Третий этап предполагает восстановление разрушенной войной территории и возвращение останков погибших заложников.

Почти все время с начала попыток наладить переговорный процесс и добиться восстановления мира главным препятствием для заключения мирного соглашения было требование ХАМАС полного прекращения огня на самом первом этапе мирного процесса, тогда как Израиль настаивал на том, чтобы у него оставалась возможность возобновить боевые действия в Газе, если это потребуется.

Ранее в пятницу сообщалось, что директор израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа встретился в Дохе с премьер-министром Катара Мохаммедом Тани. После этой встречи премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что между сторонами по-прежнему остаются некоторые разногласия по поводу мирного плана.

Хотя ХАМАС еще не озвучил публично свои предложения, однако реакция Израиля на них выглядит значительно более позитивной, чем раньше.

Источник Би-би-си в Израиле, участвующий в переговорах, отметил, что новые предложения ХАМАС говорят о значительном прорыве на пути к мирному соглашению.

По данным палестинского минздрава, число палестинцев, погибших за почти девять месяцев войны, превысило 38 000, еще 87 445 человек получили ранения.

Операцию против ХАМАС израильские военные начали в ответ на нападение палестинской вооруженной группировки на юг Израиля 7 октября, в ходе которого было убито около 1200 человек (преимущественно мирных жителей), а еще более 250 человек были захвачены в заложники.

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