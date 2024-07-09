Большинство участников экстренного заседания Совета Безопасности ООН во вторник, 9 июля, резко осудило российский ракетный удар по Киеву, под который попала и детская больница "Охматдет", и раскритиковали Москву, которая попыталась переложить ответственность за этот удар на Украину.

"Преднамеренная атака на больницу является военным преступлением, и виновные должны быть привлечены к ответственности. Эти инциденты являются частью глубоко тревожащей модели системных атак, наносящих ущерб здравоохранению и другой гражданской инфраструктуре по всей Украине", - заявила исполняющая обязанности заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйя.

"Мы собрались здесь сегодня потому, что Россия, постоянный член Совета Безопасности, нынешний председатель Совета Безопасности, напала на детскую больницу, и у меня даже мурашки бегут по спине, когда я произношу эту фразу", - заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Барбара Вудворд из Великобритании добавила, что атаки России являются "позором для Совета Безопасности". Представитель Франции назвал удар по больнице "Охматдет" "очередной записью в перечне военных преступлений", за которые Россия должна нести ответственность.

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан не стал прямо осуждать Москву. "К сожалению, боевые действия в последнее время не утихли, а время от времени усиливались и становились жестокими с тяжелыми потерями. Китай глубоко обеспокоен этим", - сказал Гэн.

Россия вновь переложила ответственность на Украину

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя вновь заявил, что "Россия не наносит удары по гражданским объектам Украины". По его словам, целью удара по Киеву был Киевский завод имени Артема, а в больницу "Охматдет" якобы попала ракета украинской ПВО. Никаких доказательств этой версии Небензя не привел.

В свою очередь постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в ходе выступления показал участникам заседания фотографии, на которых видны летящая в больницу ракета и ее траектория.

Ракетный удар РФ по Киеву и детской больнице

Удар по больнице "Охматдет" в Киеве "с большой долей вероятности" был нанесен российской ракетой Х-101. К такому выводу пришли эксперты Управления ООН по правам человека, которые проанализировали видеозаписи и непосредственно осмотрели повреждения на месте, сообщила глава миссии наблюдателей ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль.

Согласно последним данным, в результате удара по "Охматдету" два человека погибли и 32 были ранены. Как сообщил ранее президент Украины Владимир Зеленский, все пациенты разрушенной детской больницы в настоящий момент переведены в другие медицинские учреждения.

Помимо больницы "Охматдет", от российских ракетных ударов по Киеву накануне пострадал еще один медицинский центр, там погибли девять человек. "В общей сложности повреждены почти 100 объектов: детская больница, обычные дома, детские сады, роддом, колледж, бизнес-центр", - сообщил ранее Зеленский.

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