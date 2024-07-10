В ночь на среду российские войска ударили по портовой инфраструктуре Одессы, сообщил в своем Telegram-канале глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"К сожалению, два человека, охранник и водитель грузовика, погибли. [...] Еще один человек, вахтовый матрос, получил ранения. Сейчас пострадавший получает всю необходимую помощь в больнице", — написал Кипер.

По его данным, в результате удара были повреждены складские помещения, грузовой автотранспорт и гражданский теплоход.

Воздушная тревога на территории Одессы и Одесского района была объявлена около 0:30 и продолжалась более трех часов.

В утренней сводке Воздушных сил ВСУ говорится, что ночью российские войска атаковали Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М", четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 и 20 ударными дронами типа Shahed-131/136. Силы ПВО сбили 14 беспилотников в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой и Ровенской областях.

"Ракетами была атакована портовая инфраструктура Одесской области. Вследствие активного противодействия три вражеские ракеты Х-59/Х-69 и три ударных БПЛА не достигли своих целей", — сказано в сводке.

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