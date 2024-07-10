Соединенные Штаты и их союзники предоставят Украине пять дополнительных стратегических систем противовоздушной обороны для защиты от российских атак. Об этом 9 июля заявил президент США Джо Байден, выступая на открытии саммита НАТО в Вашингтоне.

По его словам, в течение ближайших нескольких месяцев западные союзники также предоставят Украине "десятки дополнительных тактических систем противовоздушной обороны".

Одновременно Белый дом распространил совместное заявление лидеров Германии, Италии, Нидерландов, Румынии, США и Украины на этот счет. В нем говорится, что в качестве стратегических систем ПВО Киев получит четыре дополнительных зенитно-ракетных комплекса Patriot от США, Германии и Румынии, компоненты для этих систем от Нидерландов и других партнеров, а также одну систему SAMP-T от Италии. "Эти пять стратегических систем ПВО помогут защитить украинские города, гражданское население и солдат", — отмечается в документе.

Тактические средства ПВО, которые союзники намерены предоставить в ближайшие месяцы, включают системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность США и партнерам за решение о предоставлении Киеву дополнительных систем ПВО. "Первый рабочий день на саммите НАТО в Вашингтоне начал с конкретного результата", — написал он в соцсети Х, отметив, что дополнительные ЗРК Patriot, SAMP-T и IRIS T-SLM, а также другие тактические ракетные комплексы, которые должны поступить в Украину, "помогут уничтожать российские дроны и ракеты и лучше защитить украинцев от российского воздушного террора, таких как вчерашняя жестокая атака на детскую больницу".

"Это еще один важный шаг после решения США предоставить Украине приоритет в поставках ракет для ПВО", — добавил глава украинского государства.

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