Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отчитался перед Евросоюзом о своих визитах в Россию и Китай в начале июля, сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на конфиденциальные доклады, направленные главе Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам стран ЕС.

Орбан утверждает, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин "предполагают, что новые мирные переговоры между Россией и Украиной состоятся до конца года", пишет издание.

"Основываясь на моих беседах, я считаю, что сейчас больше шансов на то, что все возможные предложения по прекращению огня и "дорожной карте" мирных переговоров воспримут положительно", — говорится в отчете Орбана о его поездке в Москву. Венгерский премьер считает, что Европа должна "запустить" мирную инициативу, не дожидаясь США.

Говоря о своем визите в Пекин, Орбан заявил, что обсудил с лидером КНР то, что после президентских выборов в США в ноябре избранный глава государства "столкнется с давлением, требующим быстрого достижения политического результата еще до вступления в должность". Венгерский премьер сказал Си Цзиньпину, что "прекращение огня, предшествующее мирным переговорам, а также быстрые и интенсивные мирные переговоры могут быть в интересах новой администрации". По словам Орбана, китайский лидер "не стал комментировать возможность такого сценария".

Орбан призвал лидеров Евросоюза начать диалог с Си Цзиньпином, который видит себя "честным посредником" в переговорах между Россией и Украиной. "Председатель Си видит политику Китая как политику мира, в то время как политика США и Европы — это политика войны, в которой Европа автоматически следует американской линии", — заявил Орбан в своем отчете о визите в Пекин.

Расследовательский проект "Система" и "Европейская правда" ранее опубликовали выдержки из отчета Орбана, представленного коллегам по ЕС после поездок в Киев и Москву. В частности, СМИ обратили внимание, что, по словам Орбана, Путин считает "актуальными" стамбульские соглашения, которые Киев и Москва согласовали весной 2022 года вскоре после начала полномасштабной войны.

В начале июля Орбан посетил Киев, Москву и Пекин, где провел переговоры с лидерами стран. В ходе переговоров в Киеве Орбан призвал Украину подумать о прекращении огня, в офисе Владимира Зеленского это отвергли. В Москве после переговоров с Путиным Орбан заявил, что позиции участников войны далеки друг от друга. Во время поездки в Пекин Орбан назвал Китай "ключевой державой в создании условий для установления мира в войне между Россией и Украиной".

Представители ЕС раскритиковали Орбана из-за его поездки в Москву, отметив, что он представлял во время своих визитов Венгрию, но не весь Евросоюз.

Президент РФ Владимир Путин говорил в июне, что Россия готова прекратить боевые действия в Украине, если Киев выведет войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, откажется от планов вступить в НАТО, признает статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ, а страны Запада снимут санкции с России. Зеленский назвал условия Путина "ультиматумом, которому нельзя доверять".

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