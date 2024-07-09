Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, побывавший с начала июля с так называемой "миротворческой миссией" в Киеве, Москве и Пекине, написал непубличное письмо руководству ЕС, в котором проинформировал о своих встречах с президентами Украины и Россиии Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным и подробно изложил позицию Кремля относительно войны РФ против Украины. Об этом сообщило "Радио Свобода" со ссылкой на копию документа, полученную от неназванного европейского чиновника.

Письмо датировано 5 июля и отправлено из Азербайджана, который венгерский премьер посетил после визита в Москву, еще до встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Документ адресован председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и главам государств Евросоюза.

В Кремле уверены, что "время не на стороне Украины, а на стороне российских сил", следует из письма Орбана. По словам венгерского премьера, Путин оценивает потери ВСУ в 40-50 тысяч человек в месяц. При этом число российских потерь он, судя по всему, не упоминал.

"Президент России был удивлен тем, что президент Украины отверг временное прекращение огня", — пишет Орбан. В то же время Москва, по его утверждению, готова "рассмотреть любое предложение о прекращении огня, которое не послужит скрытой передислокации и перегруппировке украинских сил".

Возможные условия перемирия в Украине

О неофициальном письме Орбана руководству ЕС сообщает и телеканал "Настоящее время". Он отмечает, что Путин по-прежнему считает актуальными так называемые Стамбульские соглашения 2022 года. В частности, президент РФ якобы ссылается на пятый пункт этих договоренностей, конкретизирующий "международные гарантии безопасности, которые будут предоставлены Украине".

Второй документ, который Орбан, по собственным словам, обсудил с Путиным, — так называемый "китайско-бразильский мирный план", то есть общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса. Этот план "находится на рассмотрении российской стороны", указывает Орбан.

Премьер Венгрии считает, что Европа должна проявить инициативу, чтобы запустить миротворческие процессы в войне России против Украины. "Если мы не сможем сдержать или остановить этот процесс (войну в Украине. — Ред.), то в ближайшие два месяца мы станем свидетелями более драматичных потерь и военных событий на передовой, чем когда-либо прежде", — цитирует отрывок из письма Орбана "Настоящее время".

Визиты Орбана в Киев, Москву и Пекин

8 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Основной темой переговоров, по словам самого Орбана, был поиск пути к началу мирных переговоров для прекращения войны России против Украины. "Китай — ключевая держава в создании условий для урегулирования конфликта между Россией и Украиной", — написал венгерский премьер в соцсети X.

Ранее, 5 июля, Орбан нанес необъявленный визит в Москву, где встретился с президентом страны Владимиром Путиным. Тогда Орбан сообщил, что узнал мнение Путина по трем вопросам: о различных мирных инициативах, о возможности прекращения огня и мирных переговоров, а также его видение Европы после войны.

До этого, 2 июля, Орбан встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Выступая на совместной пресс-конференции с украинским лидером в тот день, глава венгерского правительства отметил, что Будапешт ценит инициативы Киева, направленные на достижение мира, но считает, что их реализация потребует много времени. "Поэтому я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли поступить немножко иначе: прекратить огонь, а затем вести переговоры с Россией, ведь прекращение огня ускорило бы темпы этих переговоров", — рассказал Орбан.

Позже в интервью Bloomberg Зеленский заявил, что Украина не готова на временное прекращение огня, так как Россия может использовать этот период для накопления сил на оккупированных территориях.

Международная критика Орбана

В Евросоюзе резко раскритиковали поездку Орбана в Москву. "Политика умиротворения не остановит Путина, — написала, в частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X. — Только единство и решимость проложат путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине".

В свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, председатель Европейского совета Шарль Мишель и канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнули, что, несмотря на текущее председательство Венгрии в Евросовете, Орбан "никоим образом" не представляет интересы ЕС в Москве, но действует в индивидуальном порядке — как премьер-министр Венгрии.

"Позиция ЕС предельна ясна: мы осуждаем российскую агрессивную войну. Украина может положиться на нашу помощь", — написал Шольц в соцсети X.

Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо похвалил Орбана за его инициативу и заявил, что присоединился бы к нему в поездках, если бы это позволило его состояние здоровья после покушения.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !