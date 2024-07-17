В 2025 году Германия выделит на военную помощь Украине 4 млрд евро. Это вдвое меньше, чем в нынешнем году, сообщает Reuters, в распоряжении которого оказался проект бюджета, подготовленный в правительстве ФРГ.

Предполагается, что правительство Германии утвердит бюджет на 2025 год сегодня после нескольких месяцев споров.

5 июля сообщалось, что правящие партии ФРГ достигли договоренности по федеральному бюджету страны на 2025 год. Как писало Deutsche Welle, много разногласий было вокруг социальных расходов. В правительстве также пытались решить вопрос о том, как закрыть "дыру" в 10 млрд евро, образовавшуюся из-за недостатка налоговых поступлений.

В начале февраля 2024 года страны Евросоюза договорились о выделении Украине финансовой помощи в размере 50 млрд евро в рамках бюджета ЕС. Глава Евросовета Шарль Мишель отмечал, что это обеспечит "постоянное, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины". Предполагается, что лидеры стран ЕС ежегодно будут обсуждать план экономической помощи Киеву, а "при необходимости" он будет пересмотрен через два года.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призывал страны ЕС предоставить больше поддержки Украине в 2024 году. Он отмечал, что Германия, которая является крупнейшим донором Украины после США, продолжит оказывать военную помощь "столько, сколько потребуется", но одного только вклада ФРГ будет недостаточно.

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