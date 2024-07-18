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Представитель американских вооруженных сил будет работать в Министерстве обороны Армении. Об этом заместитель госсекретаря США Узра Зея заявила в интервью армянскому изданию Hetq.

"Это долгожданное событие. [...] Мы приветствуем углубление сотрудничества в области обороны и гражданской безопасности между США и Арменией", — сказала Зея.

На вопрос, может ли членство Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) стать препятствием для сотрудничества с США в военной сфере, заместитель госсекретаря ответила, что вопрос об участии Еревана в международных организациях может решать только правительство страны.

"Я бы отметила, что наше сотрудничество в области обороны и гражданской безопасности продолжает углубляться, пока Армения остается членом ОДКБ. Но я хочу заметить: Соединенные Штаты не видят ничего, что указывало бы на то, что военное присутствие России способствует обеспечению регионального мира и стабильности на Южном Кавказе", — подчеркнула Зея.

15 июля Армения начала совместные военные учения с США.

С 2023 года отношения между Ереваном и Москвой, которые традиционно рассматривались как союзнические, постепенно ухудшаются. Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что страна "заморозила" свое участие в ОДКБ — военно-политическом блоке во главе с Россией.

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