Лидию Чанышеву и Ксению Фадееву, ранее возглавлявших штабы Навального в Уфе и Томске и приговоренных к длительным срокам за "экстремистскую деятельность", увезли из колоний в неизвестном направлении. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на родственников и соратников активисток.

Об исчезновении Чанышевой из колонии в Пермском крае, где она отбывает наказание, сообщил ее муж Алмаз Гатин. Он написал в соцсетях, что принес ей передачу, но сотрудники учреждения заявили, что политзаключенную этапировали. Куда именно везут Чанышеву, ее мужу не известно.

Фадееву увезли в неизвестном направлении из колонии в Новосибирске. "Приехал адвокат, чтобы посетить Ксению. Администрация колонии указала, что Ксения "убыла". На вопросы адвоката о том, куда именно Ксению увезли, когда, в связи с чем её вывезли, по чьему требованию этапируют — представители колонии отвечать отказались", — говорится в Telegram-канале ее соратников.

В июне 2023 года суд приговорил Чанышеву к 7,5 годам колонии по делу об участии в "экстремистском сообществе". Активистка руководила штабом оппозиционера Алексея Навального в Уфе, однако ушла со своего поста, когда организацию объявили "экстремистской". В апреле 2024 года срок Чанышевой увеличили до 9,5 лет.

Фадеева в конце 2023 года была приговорена по тому же делу к 9 годам колонии. В 2020 году политик при поддержке команды Навального была избрана депутатом городского парламента Томска.

Сегодня же, пишет "Медуза", из СИЗО был этапирован в неизвестном направлении сопредседатель правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов. В феврале он был приговорен к 2,5 годам колонии по делу о "дискредитации" российской армии.

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