Федеральная служба РФ по финансовому мониторингу внесла Юлию Навальную, вдову российского политика Алексея Навального, в список "террористов и экстремистов". Об этом пишет "Медиазона" со ссылкой на сайт ведомства.

Во вторник Басманный суд Москвы заочно арестовал Навальную по делу об участии в "экстремистском сообществе". В сообщении пресс-службы суда принятие этого решения объяснили тем, что вдова политика "скрылась от органов предварительного следствия". Детали обвинения не разглашаются.

"Ой, а что не будет обычной процедуры? Иностранный агент, потом заведение уголовного дела, потом уже арест?! Когда будете писать об этом, не забудьте, пожалуйста, написать главное: Владимир Путин — убийца и военный преступник. Его место в тюрьме, и не где-нибудь в Гааге, в уютной камере с телевизором, а в России — в такой же колонии и такой же камере 2 на 3 метра, в какой он убил Алексея", — прокомментировала ту новость Навальная.

Дело об "экстремистском сообществе" против Навального и его соратников возбудили в сентябре 2021 года. По этому обвинению политика приговорили к 19 годам лишения свободы, также в колониях находятся несколько руководителей его региональных штабов. В рамках того же дела арестованы несколько адвокатов Навального.

Навальный погиб в колонии 16 февраля при невыясненных обстоятельствах. Соратники политика считают, что он был убит. Его вдова Юлия после смерти мужа заявила, что продолжит его дело.

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