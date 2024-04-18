Юлия Навальная, вдова российского оппозиционного политика Алексея Навального, вошла в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Time. Она дала изданию первое после смерти своего мужа интервью. Разговор с журналистом Саймоном Шустером состоялся в Вильнюсе в середине марта. "Русская служба Би-би-си" пересказывает главное из интервью Навальной.

О смерти мужа

О смерти своего мужа, рассказала Навальная, она узнала из сообщений российских СМИ во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я привыкла получать уведомления [на телефон], начинающиеся с имени Алексей Навальный. Потом я увидела третье слово. Третье слово сообщало, что он умер. Потом, примерно на пять секунд, я отвернулась и только потом поняла, что это слово означает. Я была в своем номере, одна", — рассказала вдова российского оппозиционера.

Поскольку сообщения о смерти политика основывались только на данных российских официальных источников, по словам Навальной, она "решила, что для начала нужно во всем разобраться". "И только потом можно начинать плакать и переживать", — сказала она.

О последней встрече и разговоре

Как рассказала Навальная, в последний раз она виделась с мужем в середине февраля 2022 года — незадолго до начала российского вторжения в Украину.

"У нас не было возможности говорить с ним по телефону. Может быть, раз или два раза, очень коротко. […] Однажды летом, в мой день рождения, ему удалось получить разрешение на телефонный звонок со мной. Но ничего не вышло. Он позвонил, сказал: "Привет, алло", и тут же связь оборвалась. Это был последний раз, когда я слышала, как он говорит мне "привет"".

О переговорах по обмену Навального на Красикова

По словам Навальной, она знала об этих переговорах, но не участвовала в них. "На тот момент [когда стало известно о смерти Навального] я понимала, что эти договоренности уже были", — сказала она.

Во время Мюнхенской конференции, в которой участвовала Навальная, никаких специальных переговоров по поводу обмена ее мужа не планировалось, рассказала она. Однако версия, предполагающая, что переговоры об обмене и смерть Навального каким-то образом связаны, по ее мнению, выглядит как одна из самых правдоподобных.

"Я думаю, есть большая вероятность того, что Путин не собирался освобождать Алексея никогда, с первого дня, как посадил его в тюрьму… Как только он понял, что в сделке [по обмену на Красикова] должен участвовать Алексей, он сразу же решил его убить", — говорит Навальная.

О продолжении дела мужа

По словам вдовы политика, она решила продолжить дело мужа, чтобы поддержать его сторонников, оставшихся без лидера, и дать надежду россиянам, которые не поддерживают режим Владимира Путина.

"Больше всего я хочу, чтобы Кремль и его чиновники поняли: если они убили Алексея, то я встану на его место. Если они что-то сделают со мной, придет другой человек", — сказала Навальная, отметив, что ни с кем не советовалась, принимая это решение.

Как рассказала Навальная, они с мужем никогда не обсуждали вопрос, должна ли она продолжить его дело. На вопрос Шустера о том, хотел ли Навальный, чтобы Юлия взяла на себя такую роль в случае его смерти, она ответила, что не знает и "не хочет гадать".

"Я просто подумала, что это нельзя так оставить. Если они думают, что могут убить Алексея и на этом все закончится, то они ошибаются", — сказала она.

О санкциях в отношении России

Навальная считает, что существующие санкции Запада в отношении России не работают. "Они только помогают кремлевской пропаганде говорить: "Посмотрите, что с нами сделал коллективный Запад! Они ввели санкции!"", — говорит она.

Как подчеркнула в интервью Навальная, санкции необходимо вводить не против России, они "должны быть направлены на друзей Путина и членов его ближайшего окружения".

"Это действительно нанесет удар по его власти, в то время как санкции, затрагивающие случайных людей, — например, те, что были введены Евросоюзом и Великобританией после убийства Алексея — просто смешны. Это санкции против рядовых сотрудников", — сказала Навальная.

Вопрос санкций, по ее словам она обсуждала и на встрече с президентом США Джо Байденом.

"Запад совершенно не слышит нас, когда мы говорим, что нужно ввести санкции против ближайшего окружения Путина", — отметила Навальная. Прошлым летом один из высокопоставленных европейских чиновников, по ее словам, объяснил ей нерешительность Запада опасениями, что "после Путина все будет хуже".

Как предполагает вдова политика, вероятно, Запад медлит с санкциями против Путина и его окружения из опасений, что российский президент "нажмет на красную кнопку и применит ядерное оружие".

О протестных настроениях в России

"В России очень много людей, которые выступают против этой власти, против режима, и я не сомневаюсь в том, что даже если они [российские власти] убьют очень многих из этих людей, на их место придут другие", — уверена Навальная.

По ее словам, не все, кто не поддерживают режим Путина и выступают против российского вторжения в Украину, "готовы стать героями", поэтому они "продолжают жить обычной жизнью".

При этом, отмечает Навальная, люди готовы выйти на улицы при любой возможности. "Будь то очередь за участие более-менее антивоенного кандидата на выборах или акция "Полдень против Путина". Не говоря уж о похоронах моего мужа. Эти похороны превратились в своего рода шествие. В первый же день там было около 40 000 человек (Delfi не удалось найти подтверждение этим данным в независимых источниках; проект "Белый счетчик" сообщал, что к храму, где отпевали Навального, пришли не меньше 16,5 тысяч человек — Прим. ред.). […] Все они, явно, были против войны. Они кричали против войны", — говорит Навальная.

Об акции "Полдень против Путина"

Навальная назвала акцию "Полдень против Путина", прошедшую в последний день голосования на президентских выборах, очень успешной.

"Очень трудно во время войны, когда людей могут посадить в тюрьму за плакат или лайк, очень трудно найти тот момент, когда люди готовы выйти на улицу и не бояться. Эта демонстрация дала им такую возможность", — сказала вдова политика.

По ее словам, сама она "испортила бюллетень и написала: "Навальный"".

Об отношении к России и россиянам в Украине

Навальная назвала "ошибкой правительства Украины" решение игнорировать россиян, которые не поддерживают российское вторжение в соседнюю страну.

"Обычные украинцы понимают то, что не все россияне настроены против них. Но когда речь заходит об украинском правительстве, я думаю, было бы правильно, если бы оно помнило об этих людях. Это явно не война России. Это война Путина", — сказала вдова политика.

О безопасности и телохранителях

Навальная говорит, что не очень хотела бы ходить с телохранителем, но на интервью приехала с ним. Охрана у нее, по ее словам, появилась только в середине марта — после нападения в Вильнюсе на соратника ее мужа Леонида Волкова.

"У нас с Алексеем никогда не было охраны, и я думаю, что унаследовала от Алексея часть этой смелости, этого легкого отношения", — сказала она.

О пропаганде

Основной проблемой в диалоге российской оппозиции с Западом Навальная считает то обстоятельство, что в Европе и США думают "о Путине как о политике". "Но он уже давно перестал быть политиком […] Единственная причина, почему это не очень заметно, в том, что Путин научился хорошо работать с пропагандой", — считает Навальная.

По ее словам, в России действительно многие люди верят в то, что "без Путина все может стать еще хуже", и в то, что "во всех их проблемах виноват не Путин, а Запад". Но эти взгляды, уверена Навальная, существуют только "потому, что Путин держит людей в нищете" при очень ограниченном доступе к альтернативным источникам информации.

О давлении и травле

"Честно говоря, мне все равно, боится он (Путин — прим. "Би-би-си") меня или нет. Я буду делать то, что делаю. Я буду делать то, что правильно. Я буду бороться против Путина. Путин — мой враг", — заявила Навальная, отметив, что считает российского президента ответственным за смерть ее мужа.

По словам Навальной, она готова к тому, что давление на нее со стороны пропагандистов и российских властей будет усиливаться.

"Из-за этой кампании, которую они в последние месяцы развернули против меня, постоянно выдумывая, генерируя новости обо мне, очевидно, что некоторые пропагандисты продали ему идею о том, что надо бороться со мной […] Власть в России всегда любит находить себе очередного врага", — сказала она.

***

Небольшую сопроводительную статью к интервью Навальной журналу Time написала вице-президент США Камала Харрис. Она напомнила читателям журнала о выступлении Юлии на конференции в Мюнхене 16 февраля — в день, когда стало известно о смерти Алексея Навального.

По словам вице-президента США, с того самого дня Навальная стала не только "символом демократических ценностей", но и "мужественным борцом" за них. Харрис обратила внимание на "исключительную самоотверженность и силу" вдовы российского оппозиционера.

"Позднее в тот же день (16 февраля) мы встретились и поговорили о ее детях и о том, что ее семья думает о судьбе не только ее мужа, но и его дела. Теперь на благо людей во всем мире Юлия Навальная взяла на себя роль лидера на мировой арене", — пишет Харрис.

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