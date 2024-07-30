Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал "немедленно исключить" из НАТО Турцию в ответ на угрозы турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес его страны. "Эрдоган превратил Турцию в участника иранской оси зла", — заявил Кац.

Он напомнил, что Турция, грозящая вторжением в Израиль, принимает членов террористической группировки ХАМАС, против которой Израиль ведет боевые действия после беспрецедентной террористической атаки 7 октября 2023 года.

Ранее Кац сравнил политику президента Турции с действиями иракского диктатора Саддама Хусейна. "Эрдоган идет по стопам Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Пусть он вспомнит, что там произошло и чем все закончилось", — написал Кац в соцсети Х в воскресенье.

Ранее в тот же день Эрдоган пригрозил, что Турция может "войти" в Израиль, как она уже делала в прошлом с другими странами и территориями. При этом он не уточнил, какого рода вмешательство он предлагает. "Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы можем сделать то же самое с ними", — указал турецкий лидер.

Отношения Израиля и Турции резко ухудшились на фоне военной операции израильской армии в секторе Газа. Эрдоган назвал ХАМАС "освободительной организацией" и сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером. В середине июля турецкий лидер заявил, что его страна больше не согласится на сотрудничество между НАТО и Израилем, пока не будет достигнут прочный мир на палестинских территориях.

В 2020 году Турция направила в Ливию своих военнослужащих в поддержку признанного ООН Правительства национального согласия Ливии, напоминает Reuters. Анкара отрицает какую-либо прямую причастность к военным операциям Азербайджана в Нагорном Карабахе, однако в 2023 году заявила, что использует "все средства", включая обеспечение военной подготовки и проведение модернизации, для поддержки своего близкого союзника.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного еврейского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью группировки, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 39 тысяч человек, еще более 90 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. В плену боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября. При этом, по оценкам Израиля, не менее 40 заложников уже нет в живых.

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