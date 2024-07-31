Число погибших с начала протестов, охвативших Венесуэлу после президентских выборов, выросло до 11 человек. Об этом сообщил глава правозащитной организации Foro Penal Альфредо Ромеро. Он также выразил обеспокоенность в связи с использованием огнестрельного оружия во время протестов.

С 29 июля на митинги против действующей власти выходят сотни тысяч людей, многие из них скандируют "Это правительство падет!", отмечает агентство AFP. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули против демонстрантов. Также сообщалось, что в разгоне митингующих участвуют проправительственные военизированные группировки "Колективос", использующие огнестрельное оружие.

Венесуэльская прокуратура заявила о задержаниях почти 750 человек. Также сообщалось о смерти одного военного.

Центризбирком Венесуэлы 29 июля утвердил победу на президентских выборах Николаса Мадуро, правящего страной с 2013 года. По данным ЦИК, политик набрал 51,2% голосов, а оппозиционер Эдмундо Гонсалес — 44,2%. При этом противники действующей власти утверждают, что получили доступ к 73,2% протоколов с избирательных участков, которые подтверждают уверенную победу Гонсалеса. Венесуэльская оппозиция намерена продолжать акции против официальных итогов выборов.

30 июля Мадуро обвинил оппозицию в "преступном насилии". Он возложил на оппозиционного кандидата Гонсалеса "ответственность за все, что происходит в Венесуэле, за преступное насилие, раненых, погибших, разрушения", передает AFP.

В свою очередь Гонсалес призвал венесуэльскую армию "не подавлять народ". "У армии нет причин преследовать стольких людей", — заявил он на многотысячном митинге в Каракасе.

США и ЕС выступили с критикой насилия в отношении протестующих. "Любые политические репрессии или насилие в отношении протестующих и оппозиции неприемлемы", — заявила журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что демонстрации и протесты должны носить мирный характер. "Силы безопасности должны обеспечить полное соблюдение прав человека, в частности, права на протест и права на свободу собраний", — подчеркнул он.

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