Служба информации и безопасности (СИБ) совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью провела обыски в здании парламента Молдовы в Кишиневе. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-секретаря СИБ Даниэлу Мынзат.

Представительница ведомства не уточнила, в связи с каким уголовным делом проведены обыски.

При этом молдавское издание Agora со ссылкой на собственные источники пишет, что следственные мероприятия связаны с делом против главы юридического департамента парламента Иона Крянгэ.

Собеседники издания NewsMaker утверждают, что обыск прошел в рамках расследования дела о государственной измене.

По данным "Радио Свобода", в отношении Крянгэ открыто дело о шпионаже — по данным источников, его поймали с поличным при передаче информации сотрудникам российского посольства в Кишиневе.

Ранее прокуратура Молдовы возбудила уголовное дело против экс-главы Генерального штаба Игоря Горгана. Это произошло вскоре после публикации расследования The Insider, авторы которого пришли к выводу, что высокопоставленный военный на протяжении нескольких лет был осведомителем российских спецслужб.

Молдавские власти обвиняют Горгана в передаче Москве данных, связанных с национальной обороной. Военный эти обвинения отвергает.

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