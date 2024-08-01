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Немецкие следователи "разочарованы" решением политического руководства Германии включить в масштабный обмен с Россией киллера Вадима Красикова, приговоренного к пожизненному заключению в ФРГ. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на собственные источники.

Собеседники издания отметили, что, в отличие от других обменянных россиян, Красиков — не просто шпион (есть сведения о его связях с ФСБ), а убийца. В 2019 году он застрелил в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хонгашвили. Один из немецких прокуроров в разговоре с FAZ высказал мнение, что Берлин проявил "чрезмерную уступчивость в отношении Путина".

Штеффен Хебештрейт, пресс-секретарь канцлера ФРГ Олафа Шольца, отметил, что решение обменять Красикова далось немецкому правительству "нелегко". "Интерес государства к исполнению приговора осужденного преступника был сопоставлен со свободой, физическим благополучием и — в некоторых случаях — жизнью невинных людей, заключенных в России, тех, кто неправомерно подвергся политическому преследованию", — приводит его слова Bild.

По данным турецких СМИ, самый масштабный за последнее время обмен заключенными состоялся в Анкаре при посредничестве разведки Турции. В нем приняли участие 26 человек, в том числе двое детей. Сообщается, что 13 из них вылетели в Германию.

Ранее список из 24 заключенных, подлежащих обмену, опубликовало без указания источника издание The Insider. Часть фамилий называют и другие источники. В списке упоминаются пять граждан ФРГ (у большинства из них также есть российское гражданство).

Как пишет FAZ, Шольц планирует выступить с обращением сегодня вечером. Также сообщается, что он собирается лично встретить борт с освобожденными заключенными в аэропорту.

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