Основная фаза масштабного обмена заключенными между Россией, США, Германией и четырьмя другими странами завершена, сообщают турецкие телеканалы NTV и TRT Haber. Официальные лица в Москве, Вашингтоне и Берлине пока что не комментируют случившееся.

Всего в обмене участвовали 26 человек — 24 заключенных и двое детей (предположительно, осужденных в Словении российских разведчиков). Десять из них уже направляются в Россию, трое — в США, тринадцать — в Германию.

Операцию координировала турецкая разведка. Заключенных освободили из мест лишения свободы в России, США, Германии, Словении, Польше, Беларуси и Норвегии.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва освободила американского журналиста Эвана Гершковича, бывшего морпеха США Пола Уилана и российского политика Владимира Кара-Мурзу. По данным главы медиакорпорации "Радио Свобода", также в рамках обмена на свободу вышла российско-американская журналистка Алсу Курмашева.

Список участников обмена без указания источника опубликовало издание The Insider. В нем, помимо Гершковича, Уилана, Кара-Мурзы и Курмашевой, фигурируют, в числе прочих, политики Илья Яшин и Андрей Пивоваров, трое соратников Алексея Навального, правозащитник Олег Орлов и художница Саша Скочиленко, а также несколько граждан Германии.

В свою очередь, Россия получит киллера Вадима Красикова, хакера Романа Селезнева, задержанных в разных странах Европы разведчиков и других своих граждан.

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