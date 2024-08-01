Пять самолетов специального летного отряда "Россия" вылетели из Москвы в разных направлениях, пишут "Важные истории" со ссылкой на данные сервиса Flightradar. Еще один спецборт вылетел из Челябинска. Некоторые из этих самолетов использовались ранее при обмене заключенными и вывозе дипломатов.

Так, самолет с бортовым номером RA-61727 утром вылетел из Москвы в Калининград, спустя несколько часов вернулся в российское воздушное пространство и начал двигаться вдоль границы с Финляндией. Позднее борт приземлился в Мурманске.

По данным журналистов, этот самолет ранее использовался при обменах, в которых принимали участие российский торговец оружием Виктор Бут и украинская военнослужащая Надежда Савченко.

Как утверждает прокремлевский Telegram-канал Mash, этот самолет мог участвовать в первом этапе обмена, который уже состоялся в Калининграде. России выдали разведчиков-нелегалов Артема и Анну Дульцевых, осужденных в Словении за шпионаж. Mash не сообщил, кого Кремль выдал в обмен на шпионов.

Самолет с номером RA-64059, которым пользуется Управление делами президента РФ, в 12:30 по рижскому времени вылетел из Москвы в Анкару. В турецкой столице ранее прошел обмен украинских военных из "Азова" на кума Путина Виктора Медведчука.

Также в Анкару с американской военной базы в Германии направляется транспортный самолет ВВС США, обратили внимание "Север.Реалии".

Утром из московского аэропорта Внуково также вылетел самолет с номером RA-96014. Сейчас он кружит над Башкортостаном. Как выяснили "Важные истории", в апреле 2023 года этим же бортом из Москвы выслали в Берлине более 20 немецких дипломатов.

Также в первой половине дня во Внуково взлетели два самолета, которые используются для перевозки представителей высшего российского руководства. Еще один борт вылетел из Челябинска около 13:00 по рижскому времени.

В последние дни стало известно об исчезновении из российских колоний и следственных изоляторов семи политзаключенных: политиков Ильи Яшина, Владимира Кара-Мурзы, Лилии Чанышевой и Ксении Фадеевой, художницы Саши Скочиленко, правозащитника Олега Орлова и 19-летнего гражданина РФ и ФРГ Кевина Лика — а также осужденного за шпионаж бывшего американского морпеха Пола Уилана.

Также накануне Александр Лукашенко помиловал гражданина Германии Рико Кригера, приговоренного в Беларуси к смертной казни.

Правозащитники допускают, что Кремль может готовить обмен заключенными с одной или несколькими западными странами.

Первый намек на возможность обмена российских политзаключенных прозвучал еще 10 июля. В своем публичном заявлении главный редактор "Новой газеты" нобелевский лауреат Дмитрий Муратов призвал "лидеров иностранных государств" начать менять "гражданских заключенных по политическим статьям" на "сторонников русского мира, которые находятся в украинских тюрьмах". В руках Муратов держал фотографии режиссерок Евгении Беркович и Светланы Петрийчук, Лилии Чанышевой, Александры Скочиленко, Алексея Горинова и Ксении Фадеевой. Все они были приговорены ранее к разным срокам заключения по "политическим" статьям.

Первые сведения о том, что российские политзаключенные стали "исчезать" из мест заключения появились неделю назад, 26 июля. В этот день Алмазу Гатину, мужу Лилии Чанышевой (бывшая глава штаба Навального в Уфе, срок - 9,5 лет за "организацию экстремистского сообщества") в колонии, где она находилась в заключении, сообщили, что два дня назад она "убыла из учреждения". В обычных условиях это означает, что заключенного этапируют в другую колонию. В какую именно - российский ФСИН никогда никому не сообщает.

В воскресенье, 28 июля, художницу Александру Скочиленко (7 лет за "фейки об армии" за антивоенные надписи на ценниках в магазине) увезли из петербургского СИЗО-5, по слухам - в Москву. 29 июля адвокату Ксении Фадеевой (координатор штаба Навального в Томске, 9 лет по тому же обвинению, что и Чанышева) также заявили, что на "убыла" и не сообщили никаких подробностей. 29 июля адвокату Олега Орлова (бывший сопредседатель центра "Мемориал", срок - 2,5 года за "дискредитацию армии") сообщили, что тот "убыл".

30 июля о том, что ее подзащитный - российский политик Илья Яшин (8,5 лет за "дискредитацию армии") тоже "убыл" из колонии в Смоленской области в неизвестном направлении сообщила его адвокат Татьяна Соломина. В тот же день группа поддержки Кевина Лика (18-летний гражданин Германии и России, приговорен к 4 годам за "госизмену") сообщила, что он пропал из колонии в Архангельской области. Об этом ФСИН сообщил его матери.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, на вопрос агентства Reuters отказался комментировать возможный обмен заключенными. Пресс-секретарь Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби 31 июля такую возможность не отрицал, но сказал американскому изданию Puck News, что не может комментировать: "Я думаю, вы понимаете что мы не хотели бы ничего испортить и предотвратить позитивный исход".

31 июля агентство Reuters сообщило , что российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза переведен из колонии в Омске (у него самый длинный срок - 25 лет по обвинениям в "госизмене", распространении "фейков" про российскую армию и осуществлении деятельности "нежелательной" организации). Из Омска, где сидел политик, вылетел самолет специального летного отряда "Россия". Из других регионов, откуда "убыли" политзаключенные - тоже.

Из базы данных Федерального бюро тюрем США исчезли данные о четырех российских преступниках - хакере Владиславе Клюшине, отмывателе 4 миллиардов долларов Александре Виннике и контрабандистах микроэлектроники Максиме Марченко и Вадиме Конощенке (предполагаемый сотрудник ФСБ), сообщила "Медуза".

31 июля журналисты Христо Грозев и Роман Доброхотов сообщили американскому издаю Daily Beast, что участвовали в переговорах по организации обмена - он состоится в ближайшее время в Анкаре и в Дубаи.

Российские шпионы Артем и Анна Дульцевы признались в содеянном, были признаны виновными судом в Любляне, приговорены к сроку, отбытому под следствием и будут высланы из страны в рамках "большой сделки по обмену заключенными между США, Германией и Беларусью", сообщил словенский канал N1.

1 августа адвокаты журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, недавно приговоренного в России по сфабрикованному обвинению в шпионаже, и бывшего морпеха Пола Уилана, отбывавшего наказание по такому же обвинению, сообщили агентству Reuters, что те также "убыли" из мест заключения в неизвестном направлении.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !