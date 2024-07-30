Из колонии в Архангельской области пропал 19-летний Кевин Лик, осужденный в России по делу о госизмене. Он стал шестым за последнее время политзаключенным, "убывшим" из мест лишения свободы в неизвестном направлении. Правозащитники предполагают, что Кремль может готовить их обмен.

"Маме Кевина пришел ответ от сервиса по доставке продуктов в учреждения ФСИН Архангельской области об отсутствии юноши в указанной колонии", — сообщила в Telegram группа поддержки политзаключенного.

В конце 2023 года суд приговорил Лика к четыре годам колонии по статье о госизмене. По версии следствия, юноша, еще будучи несовершеннолетним, "осуществлял визуальное наблюдение" и фотографировал "места дислокации" российских войск в Адыгее. Эти фотографии он якобы пересылал "представителям иностранного государства". Помимо российского гражданства у Лика есть паспорт Германии.

Сегодня стало известно, что из колонии в Смоленской области исчез оппозиционный политик Илья Яшин. Накануне из мест лишения свободы увезли в неизвестном направлении политиков Лилию Чанышеву и Ксению Фадееву, правозащитника Олега Орлова и художницу Сашу Скочиленко.

Адвокаты и родственники не знают, куда и зачем направили политзаключенных. Группа поддержки Скочиленко со ссылкой на сотрудников СИЗО, где она находилась в заключении, сообщила, что девушку, вероятно, отправили в Москву.

Основатель правозащитного проекта "Первый отдел" Иван Павлов в комментарии изданию "Агентство" сказал, что "происходящее похоже на подготовку к обмену". "Для обмена их всех нужно доставить в одну точку, скорее всего в Москву, откуда будет спецрейс, который доставит их на территорию какого-нибудь европейского государства", — пояснил юрист, подчеркнув, что это может быть "какой-то отвлекающий ход".

"О передвижениях заключенных не сообщают по закону. Они сами могут об этом рассказать, добравшись до пункта назначения (или транзитного СИЗО), отправив письмо. Может ли это быть групповой обмен? Все может быть. В истории современной России такого еще не было, но в советской — да", — считает российская правозащитница Ева Меркачева.

Среди других вероятных кандидатур для обмена правозащитники называют политика Владимира Кара-Мурзу и американского журналиста Эвана Гершковича. Адвокат Кара-Мурзы рассказал "Агентству", что не смог попасть в СИЗО к своему подзащитному, который в тот момент якобы находился на обследовании, но это происходит "не в первый раз". Юристы Гершковича отказались от комментариев.

Также сегодня стало известно, что гражданин Германии Рико Кригер, приговоренный к смертной казни в Беларуси, направил Александру Лукашенко прошение о помиловании.

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