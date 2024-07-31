Адвокат Ольга Карлова, которая представляет интересы осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана, сообщила "Интерфаксу", что не знает о местонахождении своего клиента. Сегодня же юрист политика Владимира Кара-Мурзы рассказал "Агентству", что его второй день подряд не пускают к подзащитному.

"Ко мне поступают запросы от журналистов из разных международных агентств с просьбой пояснить, известно ли мне местонахождение Пола, поскольку идут слухи о возможном обмене. Я направила запрос в администрацию колонии, но мне не отвечают", — отметила Карлова. Она также призвала Общественную наблюдательную комиссию посетить колонию и проверить, находится ли там Уилан.

В декабре 2018 года бывшего морского пехотинца Уилана задержали в Москве, куда он приехал на свадьбу сослуживца. Спустя полтора года мужчину (у него есть гражданства США, Канады, Великобритании и Ирландии) приговорили к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже.

В свою очередь, адвокат Кара-Мурзы рассказал "Агентству", что приезжал в колонию, где отбывает наказание его подзащитный, во вторник. Администрация колонии отказала ему во встрече, сославшись на то, что политик "находится на обследовании", и предложила юристу приехать на следующий день. По его словам, такое происходит не в первый раз, но сегодня он вновь получил отказ в свидании под тем же предлогом.

Как отмечает юрист, в четверг Кара-Мурза должен принять участие в судебном заседании. "В суде уверяют, что он на месте. Верится с трудом. История и в самом деле странная и на правду не похожа", — сказал адвокат в разговоре с "Агентством".

В апреле 2023 года Кара-Мурза был осужден на 25 лет лишения свободы по обвинениям в распространении "фейков" о российской армии, участии в деятельности "нежелательной" организации и госизмене. Кара-Мурза — гражданин РФ и подданный Великобритании.

В последние дни стало известно об исчезновении из российских колоний и следственных изоляторов шести политзаключенных: политиков Ильи Яшина, Лилии Чанышевой и Ксении Фадеевой, художницы Саши Скочиленко, правозащитника Олега Орлова и 19-летнего гражданина РФ и ФРГ Кевина Лика. Также накануне Александр Лукашенко помиловал гражданина Германии Рико Кригера, приговоренного в Беларуси к смертной казни. Правозащитники допускают, что Кремль может готовить обмен заключенными с одной или несколькими западными странами.

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