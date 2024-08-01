В рамках масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада освободят 24 человека, сообщил американский телеканал CBS со ссылкой на источники. По данным их коллег из CNN и MSNBC, основная фаза обмена уже началась.

Как утверждает CBS, в обмене участвуют США, Германия, Россия и еще три неназванные страны. Вероятно, в их число входят Беларусь, где недавно помиловали гражданина ФРГ, и Словения, власти которой накануне осудили за шпионаж двух российских разведчиков-нелегалов.

Глава медиакорпорации "Радио Свобода" Стивен Капус заявил, что одна из участвующих в обмене политзаключенных — журналистка Алсу Курмашева, приговоренная в России к 6,5 годам колонии за распространение "фейков" об армии РФ. Помимо российского у нее есть и американское гражданство.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Россия в рамках обмена освободит политика Владимира Кара-Мурзу, американского журналиста Эвана Гершковича и бывшего морпеха Пола Уилана.

Прокремлевский Telegram-канал Mash утверждает, что финальная фаза обмена состоится сегодня вечером в одном из аэропортов Турции.

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