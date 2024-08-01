В рамках состоявшегося сегодня масштабного обмена заключенными между Россией, США, Германией и другими странами на свободе должен был оказаться политик Алексей Навальный, погибший в заключении в середине февраля. Об этом его соратник Леонид Волков написал в своем Telegram-канале.

"Теперь-то уже можно сказать: да, это тот самый обмен, в рамках которого — как мы надеялись, в феврале этого года должен был выйти на свободу Алексей Навальный. [...] Но Путин решил "перевернуть доску", решил, что Навального не отдаст ни за что. И убил его буквально за пару дней до того, как обмен мог состояться", — заявил Волков.

Политик назвал состоявшийся сегодня обмен "правильным и честным поводом для радости [...] со слезами на глазах".

"Показательно: Путин отпускает живых, классных людей, которых ждут родные, которых с радостью встречают друзья. Получает убийцу и горстку шпионов-неудачников, которых ждет забвение. Но как же хорошо, что наши друзья и коллеги снова смогут дышать воздухом свободы", — отмечается в посте.

В конце февраля, спустя несколько дней после гибели Навального в колонии, его соратница Мария Певчих рассказала, что политика и двух "американских граждан" планировали обменять на киллера Вадима Красикова, приговоренного к пожизненному заключению в ФРГ.

"Путину четко дали понять: единственный способ получить Красикова — это обменять его на Навального. "Ах так!", — подумал Путин, — "Навального на свободе я не потерплю. И раз принципиально Красикова готовы менять, то надо лишь избавиться от предмета торга. Подменить потом при случае на кого-то еще"", — говорила Певчих.

Как сообщили турецкие СМИ, основная фаза обмена уже завершилась в Анкаре. Всего в ней участвовали 24 заключенных, привезенных из России, США, Германии, Словении, Польши и Норвегии. По предварительным данным, среди освобожденных — трое экс-руководителей региональных штабов Навального.

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