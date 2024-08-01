Foto: AFP/Scanpix/LETA

В рамках состоявшегося сегодня масштабного обмена заключенными между Россией, США, Германией и другими странами на свободе должен был оказаться политик Алексей Навальный, погибший в заключении в середине февраля. Об этом его соратник Леонид Волков написал в своем Telegram-канале.

"Теперь-то уже можно сказать: да, это тот самый обмен, в рамках которого — как мы надеялись, в феврале этого года должен был выйти на свободу Алексей Навальный. [...] Но Путин решил "перевернуть доску", решил, что Навального не отдаст ни за что. И убил его буквально за пару дней до того, как обмен мог состояться", — заявил Волков.

Политик назвал состоявшийся сегодня обмен "правильным и честным поводом для радости [...] со слезами на глазах".

"Показательно: Путин отпускает живых, классных людей, которых ждут родные, которых с радостью встречают друзья. Получает убийцу и горстку шпионов-неудачников, которых ждет забвение. Но как же хорошо, что наши друзья и коллеги снова смогут дышать воздухом свободы", — отмечается в посте.

В конце февраля, спустя несколько дней после гибели Навального в колонии, его соратница Мария Певчих рассказала, что политика и двух "американских граждан" планировали обменять на киллера Вадима Красикова, приговоренного к пожизненному заключению в ФРГ.

"Путину четко дали понять: единственный способ получить Красикова — это обменять его на Навального. "Ах так!", — подумал Путин, — "Навального на свободе я не потерплю. И раз принципиально Красикова готовы менять, то надо лишь избавиться от предмета торга. Подменить потом при случае на кого-то еще"", — говорила Певчих.

Как сообщили турецкие СМИ, основная фаза обмена уже завершилась в Анкаре. Всего в ней участвовали 24 заключенных, привезенных из России, США, Германии, Словении, Польши и Норвегии. По предварительным данным, среди освобожденных — трое экс-руководителей региональных штабов Навального.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit