Правительство Эстонии приняло решение усилить надзор за соблюдением санкций и движением товаров, что означает постепенный переход к полному таможенному контролю.

Проведение полного таможенного контроля вместо нынешнего контроля, основанного на оценке рисков, требует много времени и может вдвое сократить пропускную способность границы с Российской Федерацией. RusDelfi связались с Lux Express, чтобы узнать, как это скажется на перевозке пассажиров, построении маршрутов и ценах на билеты.