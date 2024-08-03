Правительство Эстонии приняло решение усилить надзор за соблюдением санкций и движением товаров, что означает постепенный переход к полному таможенному контролю.
Проведение полного таможенного контроля вместо нынешнего контроля, основанного на оценке рисков, требует много времени и может вдвое сократить пропускную способность границы с Российской Федерацией. RusDelfi связались с Lux Express, чтобы узнать, как это скажется на перевозке пассажиров, построении маршрутов и ценах на билеты.
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