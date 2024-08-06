Иран запросил у России передовые системы ПВО в рамках подготовки к возможной войне с Израилем. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на два иранских источника, один из которых является членом Корпуса стражей исламской революции. По данным издания, Москва уже начала поставку современных радаров и средств ПВО Тегерану.

Накануне секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу встретился с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом и начальником Генштаба вооруженных сил, бригадным генералом Мохаммадом Багери, который, по сведениям NYT, руководит планированием ударов по Израилю. Шойгу и Багери сначала пообщались один на один, а потом присоединились к более масштабной встрече с участием членов российской делегации и иранских военных чиновников.

В ходе визита в Тегеран Шойгу также провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадианом. Россия готова к полному сотрудничеству с Ираном по региональным вопросам, привели слова секретаря Совбеза РФ иранские СМИ. Багери, в свою очередь, отметил "глубокие, долгосрочные и стратегические" отношения двух стран.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 4 августа выразили глубокую озабоченность в связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке, "угрожающим разжечь более масштабный конфликт в регионе".

Очередная эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла после убийства главы политбюро террористической группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, куда он прибыл на инаугурацию нового президента Ирана.

Хания был убит в ночь на 31 июля в результате взрыва в своей временной резиденции — по некоторым данным, бомбу в здании могли заложить сотрудники органов безопасности Ирана, которых завербовала израильская разведслужба "Моссад". В иранских силовых ведомствах после инцидента прошла волна арестов.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести удар по Израилю в ответ на убийство Хании, сообщили иранские СМИ.

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