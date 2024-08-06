Минувшей ночью в городах Великобритании продолжились беспорядки, начавшиеся неделю назад после нападения на детскую танцевальную студию в Саутпорте, в результате которого три девочки были убиты, еще восемь детей и двое взрослых были ранены. К вечеру понедельника были арестованы почти 400 человек. Столкновения с полицией произошли в Белфасте, Дарлингтоне и Плимуте.

Группа людей забросала камнями полицейских в Южном Белфасте в районе Сэнди-Роу, недалеко от супермаркета, который был подожжен в субботу. Демонстранты пытались перевернуть полицейский автомобиль и бросали зажигательные бомбы, полиция в защитном снаряжении перекрыла улицу. Один человек получил серьезные ранения и находится в больнице.

Вечером члены городского совета Белфаста проголосовали за финансовую поддержку предприятий, "пострадавших от преступных нападений расистов".

В Плимуте 150 полицейских были направлены в центр города, где на них напали протестующие, бросавшие в них кирпичи и файеры. Несколько человек получили незначительные травмы.

Заместитель главы городского совета Плимута Джемима Лэнг в интервью "Би-би-си" отметила, что на акции присутствовали местные жители, и большинство протестующих вели себя мирно, но были и приезжие, специально прибывшие в город, чтобы устроить беспорядки.

Глава полиции Девона и Корнуолла Расс Доуз заверил общественность в том, что полиция "полностью обеспечена ресурсами на данный момент". По его словам, к тем, кто намерен совершить преступления и нарушить общественный порядок, "будут приняты жесткие меры". Полиция уже арестовала несколько человек.

В Бирмингеме сотни людей собрались в районе Бордесли-Грин после ложных сообщений о том, что ультраправые протестующие планируют провести марш через этот район. Группа людей в масках, отделившаяся от основной массы протестующих, попыталась поджечь паб и перевернула несколько автомобилей. Они размахивали палестинскими флагами и скандировали лозунги против распущенной несколько лет назад ультраправой "Лиги защиты Англии".

В Дарлингтоне десятки полицейских были направлены в район Норт-Лодж-Парк, где находится мечеть, после того, как там собрались две большие группы людей. Полиция позже заявила, что возникли "небольшие очаги серьезного насилия". В полицейских бросали кирпичи.

По словам председателя национального совета начальников полиции Гэвина Стивенса, всем региональным отделениям полиции предписано увеличить присутствие правоохранителей в опасных районах, а также командировать людей в региональный резерв. Развертывание этих региональных подкреплений начнет в случае необходимости и будет координироваться из центра.

Число арестованных будет расти каждый день, сказал Стивенс, поскольку полиция продолжает опознавать и задерживать участников беспорядков. Первые задержанные уже предстали перед судом — им выбирали меру пресечения.

Со следующей недели в тюрьмах Англии и Северной Ирландии появится более 500 дополнительных мест для содержания арестованных во время беспорядков. По словам правительственных чиновников, планы по увеличению тюремных мест разрабатывались давно, но их выполнение ускорили.

Министр юстиции Шабана Махмуд предупредила участников протестов, что "полиция, суды и тюрьмы готовы, и вам придется ответить за свои действия". Накануне пресс-секретарь премьер-министра Кира Стармера заявил, что правительство уверено, что в тюрьмах достаточно мест для всех участников беспорядков.

Бывший глава контртеррористической полиции Нил Басу считает, что некоторые проявления насилия во время беспорядков "перешли грань терроризма". Он сказал "Би-би-си": "Я думаю, что мы стали свидетелями серьезных актов насилия, направленных на то, чтобы вызвать ужас у части нашего общества". По словам Басу, протестующим стоит внимательно изучить юридическое определение терроризма применительно к событиям прошедшей недели.

Басу считает, что нынешняя волна насилия была спровоцирована "ложью, распространяемой через социальные сети", и с этим нужно что-то делать. Основной платформой для распространения информации (или дезинформации), а также фото и видео остается X, но самоорганизация происходит и в группах и чатах на всех крупных платформах, от Facebook, Tiktok и WhatsApp до Telegram.

Активист ультраправого движения и бывший глава "Лиги защиты Англии" Стивен Яксли-Леннон, известный под псевдонимом Томми Робинсон, находясь на Кипре, в выходные публиковал подстрекательские сообщения в соцсети Х, откуда его в свое время забанили, но в ноябре прошлого года новый хозяин платформы, миллиардер Илон Маск, восстановил аккаунт Робинсона. Сам Маск накануне опубликовал сообщение, в котором заявил, что гражданская война в Великобритании "неизбежна".

В британском правительстве эти слова Маска называли "весьма прискорбными" и "совершенно неоправданными". Хейди Александер, министр по делам судов Великобритании, раскритиковала Маска, указав, что "все должны призывать к спокойствию".

"На нем лежит ответственность, учитывая огромную платформу, которой он обладает, и поэтому, если честно, я считаю его комментарии весьма прискорбными", — сказала она.

Соцсеть X не ответила на просьбы "Би-би-си" о комментарии.

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