Американская разведка считает, что власти Ирана могли пересмотреть свои планы нанести массированный удар по Израилю в ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом пишет Politico со ссылкой на два источника, знакомых с оценками разведки.

"Чиновники заявили, что они ожидают какой-то реакции Ирана на убийство Хании, но Тегеран, похоже, внес изменения [в первоначальные планы], и США не ожидают нападения на Израиль в ближайшее время", — сообщает издание.

По словам собеседников Politico, Вашингтон по дипломатическим каналам попросил Тегеран пересмотреть решение об атаке по Израилю. США обратили внимание, что в ходе покушения на Ханию не погиб ни один иранский гражданин, а обострение ситуации усилит напряженность в регионе. Источники отмечают, что поначалу Иран отвергал эту позицию, но постепенно стал все больше соглашаться с мнением американской стороны.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в разговоре с Politico отказался комментировать оценки разведки, но отметил, что Вашингтон не хочет эскалации на Ближнем Востоке. В то же время чиновник подчеркнул, что в случае нападения на Израиль США готовы защищать своего союзника.

После убийства Хании власти США получили информацию, что Иран готовится в ответ нанести удар по Израилю. Первоначально сообщалось, что атака состоится 3-4 августа. Позднее эту информацию подтвердили власти Израиля, сообщившие, что Тегеран передал предупреждение о готовящемся ударе через представителей МИД Венгрии. Корпус стражей исламской революции в Иране заявил 3 августа, что ответит на убийство Хании "в соответствующее время".

Газета The New York Times сообщала, что Иран запросил у России системы ПВО. В то же время, по данным Reuters, президент РФ Владимир Путин попросил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи отреагировать на убийство Хании "сдержанно" и воздержаться от ударов по мирным жителям Израиля.

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