Видеохостинг YouTube перестал открываться у российских интернет-пользователей на компьютерах и мобильных устройствах. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на данные Brand Analytics и других специализированных сервисов. О том, что YouTube стал недоступен как минимум для части российских пользователей, также сообщают Baza и РБК.

Сервис "Сбой.рф" к 11:20 по рижскому времени получил около 5 тысяч жалоб на проблемы с работой YouTube. Около 20% всех обращений поступили из Москвы.

Проблемы с доступом к YouTube зафиксировал и портал DTF. "Многочисленные отзывы о сбоях в работе YouTube появились на сайтах по мониторингу работоспособности онлайн-сервисов. Согласно комментариям, видеохостинг перестал загружаться. Из-за этого пользователи сервиса не могут смотреть видео или оставлять комментарии", — говорится в публикации.

Как отмечает сервис Downdetector, сбои в работе YouTube не затронули другие страны.

В июле государственный провайдер "Ростелеком" заявил, что в ближайшем будущем пользователи в РФ могут испытывать проблемы с доступом к YouTube. Утверждалось, что они носят технический характер и связаны с износом серверов Google, ушедшего с российского рынка после начала полномасштабного вторжения в Украину. Компания-владелец видеохостинга отвергает эти обвинения.

Источник "Медузы" на телекоммуникационном рынке сообщил, что замедление сервиса вызвано соответствующим решением российских властей. В начале августа они уведомили крупнейших операторов связи, что скорость воспроизведения видео на YouTube замедлится до 128 кбит/с (она позволяет беспроблемно смотреть видео в разрешении не выше 240p).

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