Правительство ФРГ опровергло сообщения о том, что финансовая помощь Украине в следующем году будет ограничена из внутриполитических соображений и проблем с федеральным бюджетом. Об этом заявил заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

"Германия остается абсолютно преданной своему делу, и слова канцлера о том, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько потребуется, и что никто, особенно российский президент, не может надеяться, что мы ослабим эти усилия, остаются в силе", — подчеркнул Бюхнер.

Это заявление было сделано им на фоне появившихся в прессе сообщений, что в 2025 году помощь Украине со стороны Германии из-за проблем с бюджетом не превысит уже запланированных на это 4 млрд евро.

Как указал Бюхнер, больше соответствует действительности утверждение, что "в нашем участии и нашей решимости [продолжать поддерживать Украину] ничего не изменится". При этом представитель кабинета министров назвал "позорными" спекуляции о том, что в преддверии выборов земельных парламентов (ландтагов) на востоке ФРГ федеральное правительство хочет послать сигнал о том, что финансовая помощь Украине будет ограничена.

Как показывают опросы общественного мнения, многие жители восточных федеральных земель ФРГ скептически относятся к идее поставок Украине вооружений и увеличения помощи этой стране со стороны Германии, а также выступают за скорейшее начало мирных переговоров между Москвой и Киевом.

Слова о том, что Украина получит меньше поддержки от Германии "из-за каких-то внутриполитических аспектов", — ложное утверждение, заявил Бюхнер. В то же время он указал на планы "добиться международного финансирования помощи Украине с 2025 года".

В частности, подразумевается решение стран "Большой семерки" использовать доходы, полученные от замороженных российских активов, как гарантии для предоставления Украине кредитов на общую сумму 50 млрд евро. "Мы интенсивно работаем над этим", — сказал представитель правительства ФРГ. Планируется, что эти средства от активов РФ будут доступны в 2025 году, уточнил он.

Бюхнер также опроверг сообщения о том, что поставки некоторых видов вооружений, например, системы ПВО IRIS-T SLM в Украину, в настоящее время приостановлены по финансовым причинам. "Это ложное сообщение", — сказал представитель правительства.

В этом году Киеву должны были быть поставлены из Германии четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T SLM, а также десять самоходных зенитных установок Gepard, 16 самоходных гаубиц, 10 танков Leopard, боевые беспилотники и несколько тысяч артиллерийских и танковых снарядов. О том же рассказал ранее в подкасте бундесвера Nachgefragt генерал Кристиан Фройдинг.

В том же ключе выразился ранее один из представителей МИД Германии. "Мы будем продолжать работать вместе, чтобы гарантировать, что Украина получит ресурсы, необходимые ей для продолжения борьбы за свободу и самоопределение", — цитирует это заявление агентство AFP.

5 августа министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в письме министру обороны Борису Писториусу и министру иностранных дел Анналене Бербок предупредил, что "новые меры" с платежными обязательствами Германии должны приниматься только в том случае, если их финансирование будет обеспечено в бюджетных планах на этот и последующие годы. "Пожалуйста, гарантируйте, что верхние границы нарушаться не будут", — цитирует это письмо Линднера экономическая газета Wirtschaftswoche.

В текущем году Германия выделяет почти 7,5 млрд евро на военную поддержку Украины. На 2025 год правительство запланировало на эти цели 4 млрд евро. Однако эти средства еще могут быть увеличены в бундестаге, как это было сделано в отношении средств на 2024 год.

Германия оказывает Украине самую большую поддержку после США, констатировал генерал бундесвера Фройдинг. "Только в текущем году мы выделим на военную помощь Украине сумму между 6,5 и 7 млрд евро. Если рассматривать все время войны, мы видим поддержку, которая была оказана или гарантирована договором и согласована, на общую сумму более чем 28 млрд евро", — уточнил он.

В конце июля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что на фоне продолжающейся войны с Россией Украине потребуется от Запада в 2025 году дополнительное финансирование на сумму в 12-15 млрд долларов.

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