Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не согласится на правительство, возглавляемое левым альянсом "Новый народный фронт" (NFP). Это заявление усугубит политический кризис в стране.

NFP завоевал большинство мест на июньских выборах в парламент, оттеснив центристов во главе с Макроном на второе место. Однако президент убежден, что получить одобрение Национальной ассамблеи и вотум доверия депутатов левый премьер-министр не сможет. Он заявил, что сейчас как никогда Франции нужна институциональная стабильность.

Люси Касте, относительно мало известная госслужащая, которую левый блок выдвинул на пост премьер-министра, призвала сторонников выйти на улицы. Она заявила, что своим отказом поддержать ее кандидатуру президент показал французам, что их голоса ничего не значат.

Касте также призвала к импичменту Макрона, который заявил о желании начать новые консультации о формировании правительства. При этом глава государства призвал левых к сотрудничеству.

Расклад сил

Политический кризис во Франции разразился после прошедших 30 июня и 7 июля досрочных парламентских выборов, в результате которых ни одна из партий в Национальном собрании не получила даже близкое к абсолютному большинству число депутатов.

Больше всех — 190 мандатов — завоевал левый блок NFP, на втором месте центристский альянс Макрона с 160 местами, на третьем — правое Национальное объединение (RN) со 140 депутатами.

С тех пор во Франции действует временный кабинет, что вызывает возмущение NFP. Члены левого блока считают, что перевес в голосах дает им основания возглавить правительство.

Макрон в понедельник объяснил, почему переговоры о создании правительства тянутся так долго, тем, что при новом раскладе политические процессы в стране могут оказаться блокированными и это приведет к ослаблению государства. "Социалистическая партия, "зеленые" и коммунисты пока не предложили пути сотрудничества с другими политическими силами. Теперь это зависит от них", — заявил президент.

Крайне левое движение "Непокоренная Франция" (LFI), входящее в состав NFP, гневно отреагировало на слова Макрона. Координатор LFI Мануэль Бомпар назвал их "неприемлемым антидемократическим переворотом". Лидер коммунистов Фабьен Руссель заявил в комментарии французской прессе, что Макрон собирается спровоцировать серьезный кризис, а лидер "зеленых" Марин Тонделье написала в соцети X, что три четверти французов хотят отделаться от Макрона.

Переговоры в тупике?

Левая коалиция ранее отказалась принимать участие в каких-либо консультациях, если на них не будет обсуждаться кандидатура Касте на пост премьер-министра. Однако сейчас, когда стало понятно, что она не будет одобрена ни при каких раскладах, левым придется менять линию поведения.

Другие кандидатуры, обсуждаемые в политических кругах, — бывший министр внутренних дел социалист Бернар Казенев и региональный лидер республиканцев-правоцентристов Ксавье Бертран.

Лидеры правых Марин Ле Пен и Джордан Барделла, которые в последнее время сильно укрепили свои позиции на местах, после встречи с Макроном назвали NFP большой опасностью для Франции.

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