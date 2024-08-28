Израиль начал масштабную операцию в четырех городах на Западном берегу Иордана

Израильские силы безопасности проводят масштабную операцию на севере оккупированного Западного берега реки Иордан. Сообщается о действиях военных в четырех палестинских городах: Дженине, Тулькарме, Наблусе и Тубасе.

По данным палестинских властей, в результате операции израильских военных погибли по меньшей мере 11 палестинцев. Пять человек — в результате авиаудара в лагере беженцев Аль-Фараа, еще шесть — при ударе беспилотника и во время вооруженных столкновений в Дженине.

Нынешняя операция — первый случай со времен второй интифады (крупного палестинского восстания 2000–2005 годов), когда под ударом одновременно оказались сразу несколько палестинских городов.

По сообщениям из палестинских источников, основные дороги в Дженин перекрыты. На территории расположенного в городе лагеря беженцев продолжаются вооруженные столкновения.

Сообщается, что на рассвете авиация Израиля нанесла удар по автомобилю в одной из деревень около Дженина. Такж израильские войска вошли в больницу в Дженине и заблокировали две больницы в Тулькарме. Целями рейдов в Наблусе, как сообщается, стали два лагеря беженцев. В лагере Фара под Тубасом, по словам медиков, машины скорой помощи с трудом добираются до раненых после удара израильского беспилотника.

Министр иностранных дел Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) "с прошлой ночи с полной силой начала действия в лагерях беженцев в Дженине и Тулькарме, чтобы ликвидировать созданную там инфраструктуру иранско-исламистского террора".

Кац обвинил Иран, поддерживающий ХАМАС и "Исламский джихад", в стремлении открыть, как он выразился, новый фронт против Израиля на Западном берегу. "Мы должны справиться с этой угрозой так же, как мы боремся с террористической инфраструктурой в Газе, включая временную эвакуацию палестинских жителей и все необходимые меры", — добавил он.

В заявлении израильской армии немного подробностей, но сообщается, что ЦАХАЛ, служба внутренней безопасности "Шин-Бет" и пограничная полиция Израиля "в настоящее время проводят контртеррористическую операцию по пресечению террора в Дженине и Тулькарме".

Масштаб происходящего необычен

Люси Уильямсон, корреспондент "Би-би-си" на Ближнем Востоке

Только одна дорога в Дженин остается открытой, а все остальные, судя по сообщениям, перекрыты военными. На въездах в город появились блокпосты, чтобы никого не впускать и не выпускать.

Израильские войска окружили как местную центральную больницу, так и соседнюю больницу "Ибн Сина". Находящийся на месте событий сотрудник "Би-би-си" говорит, что люди, желающие покинуть территорию больницы, должны показать израильским военным удостоверение личности и подвергнуться обыску.

По словам нашего сотрудника, обыски также идут в расположенном в Дженине лагере беженцев. В этом месте базируются палестинские вооруженные группировки и ранее там уже происходило множество ожесточенных перестрелок с израильтянами.

За последние 10 месяцев мы неоднократно ездили в Дженин во время израильских военных операций, однако сейчас масштаб происходящего выглядит необычным.

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