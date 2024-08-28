Французские власти выдали ордер на арест генерального директора Telegram Павла Дурова и его брата, сооснователя платформы Николая еще в конце марта. Об этом пишет Politico со ссылкой на оказавшийся в распоряжении редакции документ.

Издание получило его от "лица, непосредственно вовлеченного в процесс". Отмечается, что ранее французские СМИ со ссылкой на собственные источники утверждали, что расследование началось в июле.

В документе, изученном Politico, говорится, что ордера на арест братьев Дуровых были выданы 25 марта. Соучредителей Telegram разыскивали по обвинениям, включающим "пособничество в хранении, распространении, предложении или предоставлении порнографических изображений несовершеннолетних в составе организованной группы".

Ордера были выписаны после того, отдел парижской прокуратуры по борьбе с киберпреступностью провел операцию под прикрытием (судя по всему, в Telegram). Сообщается, что подозреваемый по этому делу в общении с представителем властей упоминал возможность склонения девочек к отправке "собственноручно изготовленной детской порнографии" и угрозы опубликовать ее в соцсетях. Также этот подозреваемый признался в изнасиловании несовершеннолетнего.

При этом Telegram не ответил на запрос французских властей о помощи в идентификации подозреваемого. В документе, изученном Politico, подчеркивается "практически полное отсутствие сотрудничества" мессенджера с властями Франции и европейскими органами в других случаях.

"Нет никаких указаний на то, что кто-либо из братьев Дуров был напрямую причастен к какому-либо из выявленных следствием противоправных действий", — подчеркивает Politico.

В парижской прокуратуре отказались от подробных комментариев, но отметили, что сейчас допрашивается только Павел Дуров. Местонахождение его брата французским властям неизвестно. В документе, на который ссылается Politico, также упоминается вице-президент Telegram Илья Перекопский, однако в тексте не указано, был ли выдан ордер на его арест.

Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже вечером 24 августа. Спустя два дня французская прокуратура сообщила, что предпринимателя допрашивают в рамках расследования против неназванных лиц по 12 составам преступления (в их числе упоминалось соучастие в распространении детской порнографии). Статус самого Дурова в рамках расследования неизвестен.

В понедельник ситуацию прокомментировал президент Франции Эмманюэль Макрон. "Задержание главы Telegram на территории Франции произошло в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остается за судьями", — написал французский лидер в соцсети X.

Срок предварительного заключения Дурова истекает сегодня. После этого, объясняет Bloomberg, предпринимателя доставят к следственному судье, который еще раз его допросит и решит, выдвигать против него обвинения или отпустить в статусе свидетеля.

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