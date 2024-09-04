Александр Лукашенко помиловал 30 человек, осужденных за "преступления протестной направленности". Об этом сообщил Telegram-канал "Пул первого", близкий к белорусской администрации.

В число помилованных вошли семь женщин и 23 мужчины. Их имена не называются. Как отмечает "Пул первого", большинство помилованных — родители несовершеннолетних детей.

Освобожденные, утверждает Telegram-канал, ранее подали ходатайства о помиловании, признали вину, а также "искренне раскаялись и дали обещание вести правопослушный образ жизни". Отмечается, что поведение этих людей на свободе будет контролировать белорусское МВД.

Лукашенко помиловал уже вторую группу политзаключенных за последнее время. 16 августа стало известно, что из белорусских тюрем отпустили 30 человек. Их имена также не разглашались. Незадолго до этого об освобождении нескольких политзаключенных сообщили белорусские независимые издания.

Как пояснял старший советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка, правозащитники через дипломатов и гуманитарные организации передали Минску списки тяжелобольных политзаключенных, которых попросили освободить. Как минимум часть этих людей получили помилование.

Позднее белорусские правозащитники смогли установить имена 25 из 30 освобожденных в середине августа политзаключенных.

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