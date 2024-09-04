В январе 2024 года под обстрел ВСУ попал рынок "Меркурий" в донецком микрорайоне Текстильщик. В результате погибли 27 человек, еще 25 получили ранения. СМИ отмечали, что это атака стала самой кровопролитной для Донецка за все десять лет войны с 2014 года.