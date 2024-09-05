Новый состав Еврокомиссии, который планировалось утвердить до 1 ноября, вряд ли приступит к работе раньше декабря. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в Брюсселе.

По словам собеседников издания, проблемы связаны с графиком работы Европарламента, который "не спешит" одобрять кандидатов на посты еврокомиссаров. Список претендентов, выдвинутых странами ЕС, сформировался в понедельник. Все кандидаты должны пройти через слушания в Европарламенте, по итогам которых депутаты либо утвердят нового еврокомиссара, либо откажут ему в должности.

Первоначально эти заседания были запланированы на конец сентября, однако такой график сейчас выглядит "чрезмерно оптимистичным", считает источник Politico в Европарламенте. Задержки объясняются в том числе рабочим графиком депутатов — сразу после летнего перерыва у них запланированы заседания в Страсбурге в конце сентября и в течение двух недель в октябре.

Ожидается, что на следующей неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит распределение кандидатов по постам в новом составе ЕК. Затем комитет Европарламента по правовым вопросам займется проверкой финансовых деклараций претендентов на предмет возможного конфликта интересов. Слушания начнутся не раньше середины октября, а утверждение еврокомиссаров — в лучшем случае на пленарном заседании в конце ноября. Таким образом, новый состав Еврокомиссии сможет приступить к работе только в декабре. Ранее представители ЕК на условиях анонимности говорили, что рассчитывали сделать это не позднее 1 ноября, незадолго до выборов президента США.

Впрочем, уверен собеседник Politico, от сложившейся ситуации выиграют и депутаты, и номинанты на должности в Еврокомиссию — и те, и другие получат больше времени на подготовку к слушаниям.

Как напоминает издание, формирование Еврокомиссии всегда занимает довольно много времени, поскольку еще до утверждения нового состава этого органа в Европарламенте глава ЕК должен сбалансированно распределить сферы ответственности с учетом партийной и географической принадлежности кандидатов, а также личных договоренностей с национальными лидерами. В этот раз ситуацию усложняет стремление фон дер Ляйен добиться гендерного паритета в Еврокомиссии.

В 2019 году выборы в Европарламент прошли в конце мая, новый состав Еврокомиссии приступил к работе 1 декабря. Задержка была вызвана в первую очередь тем, что депутаты отклонили первоначальные кандидатуры трех претендентов на должности еврокомиссаров. Полномочия нынешней Еврокомиссии истекают 30 ноября 2024 года.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !