Российские войска запустили по территории Украины 46 беспилотников типа "Шахед", баллистическую ракету "Искандер-М" и ракету Х-31П, сообщили в Воздушных силах Украины.

38 беспилотников были сбиты. Еще три дрона "вышли из подконтрольного воздушного пространства", а другие три были "локационно потеряны" и вероятно, упали под влиянием средств радиоэлектронной борьбы, сообщили ВСУ.

ПВО работала в 13 областях — Винницкой, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Полтавской.

В Черкасской области уничтожили 14 дронов, два человека пострадали при атаке, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец. Кроме того, в Умани был поврежден инфраструктурный объект.

Кроме того, в Херсонской области российские войска утром 10 сентября атаковали село Понятовка в Дарьевской общине, сбросив взрывчатку с беспилотника на рейсовый автобус. Пострадала находившаяся на улице 61-летняя женщина, сообщили в областной военной администрации.

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