Тейлор Свифт заявила, что поддержит на выборах Камалу Харрис

Американская певица Тейлор Свифт заявила, что на предстоящих в ноябре президентских выборах будет голосовать за кандидата от демократов Камалу Харрис.

Она сделала это заявление через несколько минут после окончания дебатов Харрис и кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

"Я отдам свой голос за Камалу Харрис и [кандидата в вице-президенты] Тима Уолца на президентских выборах 2024 года", — написала она в Instagram, назвав Харрис одаренным лидером.

"Я верю, что мы можем добиться гораздо большего в этой стране, если нас будет вести спокойствие, а не хаос", — добавила певица.

Она рассказала, что на ее решение выступить публично повлияли созданные с помощью искусственного интеллекта фотографии, опубликованные Дональдом Трампом. На них Свифт якобы поддерживает республиканца.

"Это действительно вызвало у меня страхи по поводу ИИ и опасности распространения дезинформации. Это привело меня к выводу, что я должна быть очень откровенна по поводу моих реальных планов на эти выборы", — написала она.

Она прикрепила к посту свою фотографию с кошкой и подписала его "бездетная кошатница", отсылая к комментариям, сделанным кандидатом в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнсом.

Тот столкнулся с критикой из-за видео 2021 года, в котором назвал нескольких видных демократов, включая Харрис, "кучкой бездетных кошатниц с несчастной жизнью".

Свифт — одна из нескольких знаменитостей, публично поддержавших Харрис. Ранее в ее поддержку выступили певцы Джон Ледженд и Оливия Родриго, актер Джордж Клуни и режиссер Спайк Ли.

Бывший рестлер Халк Хоган, телезвезда Эмбер Роуз и миллиардер Илон Маск поддержали Трампа.

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