Лидер частного освоения космоса, американская компания SpaceX Илона Маска, успешно осуществила первый в истории полностью частный выход в открытый космос. Капитан и спонсор миссии Polaris Dawn миллиардер-авиатор Джаред Айзекман вышел из корабля Dragon, летевшего на высоте более 700 км над поверхностью Земли со скоростью свыше 25 тысяч км/ч, и через несколько минут успешно вернулся обратно.

За ним в открытом космосе несколько минут провела Сара Гиллис, ведущий инженер SpaceX. Два других члена полностью частного экипажа — коллега Гиллис Анна Менон и друг Айзекмана Скотт "Кидд" Потит, оставались внутри корабля. Однако и они оказались в безвоздушном пространстве, поскольку у Dragon нет шлюза, и для выхода в космос пришлось открыть люк настежь.

Commander @rookisaacman has egressed Dragon and is going through the first of three suit mobility tests that will test overall hand body control, vertical movement with Skywalker, and foot restraint pic.twitter.com/XATJQhLuIZ — SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024

Выход за пределы корабля считается самой рискованной частью орбитального полета и был уделом профессиональных космонавтов, астронавтов и тайконавтов государственных космических миссий со времени первого выхода в открытый космос Алексея Леонова в 1965 году.

Шестидневная миссия Polaris Dawn стартовала два дня назад и накануне побила еще один рекорд — поднялась на самую высокую околоземную орбиту за всю историю пилотируемых полетов, более 1400 км. Дальше от Земли улетали только астронавты лунных миссий "Аполлон".

Самый известный из них — Нил Армстронг, первым ступив на Луну 55 лет назад, произнес легендарную фразу: "Маленький шаг для человека, гигантский скачок для человечества". Теми же словами описал случившееся сегодня астронавт НАСА Майк Хопкинс, которого SpaceX позвала комментировать прямую трансляцию. Он сам провел на орбите 168 дней и пять раз выходил в открытый космос.

"Потрясающее событие не только для Polaris Down и SpaceX, но и для всего человечества. Мы еще на один маленький шаг приблизились к межпланетному существованию", — сказал он.

Успех миссии Polaris Down усилит лидерство компании Маска в космической гонке. Тем более, что ее главный конкурент за контракты американского космического агентства НАСА — гигант авиастроения Boeing — переживает не лучшие времена.

Еще в 2014 году НАСА выдало многомиллиардные заказы SpaceX и Boeing, чтобы те построили космические корабли на замену российским "Союзам" для доставки астронавтов на орбитальную станцию.

SpaceX сделала Dragon, Boeing — Starliner. Dragon (помимо отдельных орбитальных полетов без стыковок со станцией, наподобие нынешней миссии) отвез на МКС уже девять экспедиций. А вот Starliner первый раз стартовал с экипажем только в июне — и не совсем удачно. Из-за неполадок его решили вернуть на Землю порожняком, а паре астронавтов пришлось задержаться на станции вместо на 8 месяцев вместо запланированных 8 дней. За ними отправят конкурирующий Dragon, что еще обиднее для Boeing.

В ближайшие дни в космосе будет как никогда людно. С учетом трех тайконавтов, четырех членов миссии Polaris Down и 12 россиян и американцев на МКС, на орбите впервые в истории освоения космоса оказалось сразу 19 человек.

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