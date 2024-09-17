Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции по итогам встречи с лидерами фракций Европарламента представила новый состав исполнительного органа ЕС. Трансляция ее выступления велась на YouTube-канале Еврокомиссии.

В новом составе Еврокомиссии у фон дер Ляйен будет шесть заместителей:

Тереза Рибера Родригес из Испании будет отвечать за чистый, справедливый и конкурентный экологический переход;

Хенна Вирккунен из Финляндии — за технологический суверенитет, безопасность и демократию;

Раффаэле Фитто из Италии — за сплоченность и реформы;

Роксана Мынзату из Румынии — за кадры, навыки и готовность;

Стефан Сежурне из Франции — за достижение процветания и индустриальную стратегию;

экс-премьер Эстонии Кая Каллас — за международные отношения.

Бывший премьер-министр Латвии Валдис Домбровскис, который на протяжении десяти лет был одним из вице-президентов Еврокомиссии, в новом составе не смог сохранить за собой этот пост. Тем не менее, он продолжит заниматься экономической сферой, фон дер Ляйен отвела латвийскому политику должность еврокомиссара по экономике и продуктивности.

Across generations.

From all backgrounds.

With different experiences.



But all with one common goal: to make Europe stronger.



The structure of von der Leyen II Commission. pic.twitter.com/wBgIwIXc84 — European Commission (@EU_Commission) September 17, 2024

В новом составе Еврокомиссии появилось несколько принципиально новых постов. Один из них, комиссара по обороне и космосу, занял депутат Европарламента и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс. Первым в истории еврокомиссаром по вопросам Средиземноморья стала хорватка Дубравка Шуйца.

Вопросами расширения ЕС будет заниматься Марта Кос из Словении, внутренними делами и миграцией — австриец Магнус Бруннер, энергетикой и жилищной политикой — датчанин Дан Йоргенсон, сельским хозяйством — Кристоф Хансен из Люксембурга, транспортом — грек Апостолос Цицикостас.

Представленные фон дер Ляйен кандидатуры и их распределение по должностям должны утвердить депутаты Европарламента. Ожидается, что это произойдет до конца осени. У депутатов есть право отклонить кандидатуру по итогам слушаний, в таком случае композиция Еврокомиссии изменится.

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