Российские войска нанесли массированный удар дронами по объектам энергетической инфраструктуры в Сумской области. Пострадали населенные пункты Конотопского, Ахтырского и Сумского районов, сообщила областная военная администрация.

В результате атаки к системам резервного питания подключены объекты критической инфраструктуры, в том числе водоканалы и медицинские учреждения. Ведутся восстановительные работы, отмечает Сумская ОВА. По данным местных властей, над областью было сбито 16 беспилотников типа Shahed.

В свою очередь Воздушные силы ВСУ заявили, что минувшей ночью силы ПВО уничтожили в общей сложности 34 российских ударных дрона в Николаевской, Херсонской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Всего, по данным украинских военных, ВС РФ запустили 51 беспилотник из Курска, Приморско-Ахтарска, а также с мыса Чауда в аннексированном Крыму. "В результате активного противодействия средств РЭБ Сил обороны двенадцать БПЛА локационно потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших и разрушениях не поступала). Еще два вражеских ударных беспилотника вернулись в Россию", — указывается в сообщении ВСУ.

Между тем Минобороны РФ сообщило об очередной атаке с применением беспилотников на территорию России. За ночь над Брянской областью были сбиты 15 украинских дронов, еще один — над Курской областью, утверждает российское ведомство.

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