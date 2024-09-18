В ночь на среду российские войска атаковали территорию Украины ракетами и дронами, в Кропивницком жертвой атаки стал местный житель. Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

"В результате вражеской атаки в областном центре повреждены несколько жилых домов. В одном из дворов произошел пожар. К сожалению, есть погибший", — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Как пишет "Украинская правда", ранения также получила 90-летняя женщина. Медики оказали ей помощь на месте, в госпитализации эта жительница Кропивницкого не нуждается.

По данным Воздушных сил ВСУ, всего в ночь на среду российские военные запустили по территории Украины три управляемые авиационные ракеты и 52 дрона-камикадзе. Удары наносились из Курской области, Краснодарского края и воздушного пространства оккупированной части Херсонской области.

Украинские военные отчитались о сбитии 46 беспилотников, еще пять дронов были "локационно потеряны", а один вернулся на территорию России. "Управляемые авиационные ракеты не достигли желаемых противником целей", — говорилось в пресс-релизе.

Ночью и утром средства ПВО работали в Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Сумской и Полтавской областях.

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