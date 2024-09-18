По меньшей мере 12 человек погибли и более трех тысяч получили ранения в результате взрывов пейджеров, используемых членами вооруженной группировки "Хезболла", в Ливане 17 сентября. "Хезболла" назвала этот инцидент крупнейшим провалом в работе служб безопасности за последние время и обвинила в произошедшем Израиль. Би-би-си рассказывает об основных версиях того, как такое могло случиться.

Что произошло?

17 сентября в Ливане произошло множество взрывов пейджеров, которые члены группировки "Хезболла" используют для связи. Взрывы звучали в южном районе Бейрута, который считается оплотом организации, а также в других регионах страны. Известно также, что несколько пейджеров взорвались в Сирии.

Агентство Reuters сообщало, что взрывы звучали в течение более получаса.

Жертвами стали по меньшей мере 12 человек, включая 10-летнюю дочь одного из членов "Хезболлы". Тысячи людей получили ранения, включая посла Ирана в Ливане.

Источники в ливанских службах безопасности заявили Би-би-си, что пейджеры, которые "Хезболла" использует для связи, могли быть взломаны израильскими спецслужбами.

По оценкам эксперта Би-би-си, смертельными оказались менее 1% взрывов пейджеров, однако сотни людей получили серьезные ранения и инцидент стал значительным психологическим ударом для "Хезболлы".

Кто может стоять за организацией взрывов?

"Хезболла" обвинила во взрывах пейджеров Израиль, пригрозив ему "суровым наказанием" в ответ. Израиль пока не прокомментировал произошедшее.

Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного источника в ливанских службах безопасности, израильская разведка "Моссад" установила взрывчатку в 5 тысячах пейджеров, ввезенных ливанской группировкой "Хезболла" за несколько месяцев до взрывов.

""Моссад" внедрил внутрь устройства плату с взрывчатым веществом, на которую поступает код. Его очень трудно обнаружить даже с помощью любого прибора или сканера", — цитирует Reuters слова источника.

Источник, близкий к "Хезболле" и попросивший не называть его имени, сообщил AFP, что "взорвавшиеся пейджеры относятся к недавно ввезенной "Хезболлой" партии из 1000 устройств".

Согласно данным Reuters, высокопоставленный источник в ливанских службах безопасности идентифицировал по фотографии модель пейджера — AP924, который, как и другие пейджеры, принимает и отображает текстовые сообщения, но не может использоваться для телефонных звонков. По данным источника, эти устройства изготовила тайваньская компания Gold Apollo.

Однако в заявлении тайваньской фирмы говорится, что пейджеры, использованные при взрыве, были изготовлены будапештской компанией BAC Consulting, которая имела лицензию на использование бренда Gold Apollo. "Продукт был не наш. На нем был только наш бренд", — заявил в среду основатель и президент Gold Apollo Хсу Чинг-Куанг журналистам в офисе компании на Тайване.

Другой источник сообщил Reuters, что в новых пейджерах было спрятано до трех граммов взрывчатки, которая оставалась незамеченной для "Хезболлы" в течение нескольких месяцев.

Бывший аналитик ЦРУ Майк Димино считает, что израильская разведка заранее определила, кто поставляет коммуникационные устройства для "Хезболлы" и какие типы устройств используются. "Это была классическая диверсионная операция. Работа разведки в лучшем виде", — написал Димино в Х.

Телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщил, что разведывательная служба "Моссад" завладела коммуникационными устройствами "Хезболлы" еще до того, как они были переданы группировке, которую Израиль и страны Запада считают террористической.

Как взрывные устройства могли быть приведены в действие?

По словам источника, на которого ссылается Sky News Arabia, агенты "Моссада" поместили на батареи устройств мощное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат (PETN) и взорвали их, повысив температуру батарей на расстоянии.

Представитель группировки сообщил The Wall Street Journal, что некоторые люди почувствовали, как пейджеры нагревались перед взрывами. Перегретые литий-ионные батареи могут загореться, но эксперты говорят, что взлом пейджеров и их перегрев обычно не приводят к таким сильным взрывам.

Как передает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, который ссылается на неназванного экс-сотрудника британской армии, в пейджеры могло быть заложено от 10 до 20 граммов сильнодействующего взрывчатого вещества.

Взрывчатку могли спрятать в фальшивой электронной детали. Затем взрывные устройства должны были активироваться при помощи специального буквенно-цифрового сообщения. Человек, который после этого начинал пользоваться пейджером, приводил устройство в действие — и оно взрывалось, предполагает эксперт.

Эксперт по оружию в Атлантическом совете Алекс Плитсас также считает, что речь идет о небольшом заряде взрывчатки в пейджерах. "Возгорание литий-ионной батареи — это одно, но я никогда не видел, чтобы она так взрывалась. Это похоже на небольшой заряд взрывчатки", — сказал Плитсас. "За время своей службы я повидал немало программ и операций, но сегодня в мире диверсий было нечто новое", — написал он в X.

Эксперт по безопасности литий-ионных батарей из Университета Ньюкасла Пол Кристенсен отметил, что уровень ущерба, нанесенного взрывами пейджеров, не соответствует известным случаям выхода из строя таких батарей в прошлом. "Мы говорим о том, что относительно небольшая батарея вспыхнула. Речь не идет о смертельном взрыве. Мне нужно знать больше [...], но интуиция подсказывает мне, что это маловероятно", — цитирует Кристенсена издание Times of Israel.

Эксперты по взрывчатым веществам утверждают, что несколько пейджеров, которые не взорвались, были обнаружены и изучаются в рамках расследования, в которое могут быть вовлечены по меньшей мере шесть стран.

Что это означает для Израиля и "Хезболлы"?

Израиль, скорее всего, осуществил столь масштабную операцию для того, "чтобы усилить сдерживание "Хезболлы" и убедить израильских граждан, в том числе тех, кто был эвакуирован на север, что они находятся в безопасности", считает арабский эксперт Мурад Шишани. "Но это может привести к совершенно противоположным результатам, если "Хезболла" усилит свои атаки в качестве ответной меры", — добавляет он.

Если к взрывам пейджеров причастен Израиль, это будет иметь глубокие последствия для "Хезболлы" и ее руководства, пишет австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан.

"Израильтяне продемонстрировали, что они находятся в коммуникационных сетях "Хезболлы" и в цепочках ее поставок. Это даст каждому члену "Хезболлы" повод пересмотреть свое мнение о том, стоит ли доверять средствам связи и другому оборудованию, поставляемому организацией. Но в целом израильтяне показали, что они могут перехватывать и фальсифицировать поставки, предназначенные для "Хезболлы". Что еще они могли подделать?", — пишет Райан.

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