За вчерашним взрывом пейджеров, используемых членами группировки "Хезболла" в Ливане, стоит израильское правительство. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники в Израиле и США.

По данным издания, израильские спецслужбы ранее смогли "подбросить" в Ливан сотни пейджеров, которые члены "Хезболлы" используют для коммуникации друг с другом. Планировалось, что в случае полномасштабной войны между группировкой и Израилем эти устройства можно будет дистанционно взорвать, тем самым нанеся "неожиданный первый удар".

Однако ранее на этой неделе правительство Израиля начало подозревать, что операция может быть раскрыта. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, члены правительства и руководители армии и разведки на совещании приняли решение взорвать пейджеры в ближайшие дни.

Axios отмечает, что в понедельник потенциальный срыв операции обсуждался на встрече министра обороны Йоава Галанта и советника президента США Амоса Хохштейна, прибывшего в Израиль. По данным издания, израильские чиновники не проинформировали американского коллегу об изменении плана.

"За несколько минут" до того, как в Ливане взорвались сотни пейджеров, Галант позвонил министру обороны США Ллойду Остину и сообщил ему о том, что Израиль планирует провести операцию против "Хезболлы", но не сообщил никаких подробностей.

По последним данным ливанских властей, накануне в результате взрыва пейджеров погибли девять человек, около 2800 получили ранения, 170 пострадавших находятся в критическом состоянии. Представители "Хезболлы" возложили ответственность за атаку на Израиль и заявили, что продолжат проводить операции против этого государства.

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