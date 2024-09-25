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Король Таиланда Рама X подписал принятый парламентом страны закон о юридическом признании однополых браков. Таиланд стал первой страной в Юго-Восточной Азии, где легализованы такие союзы.

Верхняя палата парламента Таиланда поддержала закон в июне, а во вторник он был опубликован в официальном издании монархии. Он вступит в силу 22 января 2025 года.

В законе брак определяется как партнерство двух лиц, а не мужчины и женщины, как было прежде. Однополые пары получат право пользоваться налоговыми льготами, положенными супругам, наследовать имущество друг друга и давать согласие на лечение супруга, если тот или та без сознания.

Однополые супруги также смогут усыновлять и удочерять детей. Впрочем, депутаты отклонили предложение профильного комитета использовать термин "родители" вместо "отцы и матери".

"Сегодня мы можем не только вписать наши имена в свидетельства о браке, но также вписываем новую страницу в историю. На этой странице сказано, что любовь никогда не устанавливает, кем именно нам нужно родиться, — сказала Би-би-си Энн Чумапорн, активист за права ЛГБТ-людей в Таиланде. — Это торжество равноправия и человеческого достоинства".

Она заявила, что в день вступления закона в силу намерена организовать свадьбу более чем тысячи пар, относящихся к ЛГБТ+.

Борьба за признание однополых браков в Таиланде продолжалась больше 10 лет. Большинство жителей страны поддерживает однополые браки — в конце прошлого года, согласно одному из опросов, за это высказывались 96,6% респондентов.

Однако правительство долгое время выступало против. Лишь на прошлых выборах, в августе 2023 года, в парламент прошли партии, поддерживающие легализацию однополых браков. Также в сентябре премьер-министром стал Сеттха Тхависин, открыто выступающий за их признание. В августе этого года во главе правительства его сменила Пхэтхонгтхан Чинават, которая также поддерживает права ЛГБТ+.

По сравнению со своими соседями Таиланд имеет репутацию страны, толерантной к ЛГБТ+. Дискриминация по признаку гендерной идентичности или сексуальной ориентации здесь запрещена. При этом в Таиланде, где очень заметно транс-сообщество, парламент пока не принял закон, позволяющий менять гендерные маркеры в документах.

Из всех стран Азии однополые браки до сих пор легализовали только Непал и Тайвань (при этом многие страны не признают Тайвань в качестве суверенного государства). Сингапур в 2022 году отменил закон колониальных времен об уголовной ответственности за однополый секс, но одновременно изменил конституцию таким образом, чтобы исключить возможность оспаривания в судах определения брака как союза мужчины и женщины.

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