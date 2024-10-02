После ракетных обстрелов Израиля со стороны Ирана израильская армия утром в среду атаковала объекты ливанской радикальной группировки "Хезболла" в Бейруте.

Агентство AFP со ссылкой на источники в ливанских службах безопасности пишет, что на юге Бейрута были отмечены два удара. В свою очередь телеканал "Аль-Маядин" сообщает о трех ударах Израиля по Эш-Шувайфату — южному пригороду Бейрута, а также по расположенному к юго-востоку от столицы Шийяху.

Незадолго до этого в ночь на среду израильская армия призвала жителей незамедлительно покинуть два здания в южном пригороде Бейрута и территорию в радиусе 500 м. "Они расположены вблизи от опасных объектов "Хезболлы"", — написал в Telegram и X представитель израильской армии Авихай Эдри на арабском языке. Позже аналогичное предупреждение было выпущено для жителей района Шийях.

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари утром 2 октября сообщил, что израильские военно-воздушные силы по-прежнему действуют "на полную мощность". "Сегодня ночью мы продолжим мощные удары на Ближнем Востоке, как это делаем уже в течение года", — добавил он. Хагари также обвинил Иран в эскалации конфликта в регионе.

По сообщению министерства здравоохранения Ливана, за последние сутки на юге страны в результате израильских ударов погибли не менее 55 человек, ранены 156.

Накануне вечером Иран совершил масштабную ракетную атаку на Израиль. По данным ЦАХАЛ, "большое число" иранских ракет было уничтожено. В результате атаки как минимум один человек погиб и не менее трех получили ранения. Падения обломков ракет зафиксированы в Тель-Авиве, Димоне, Набатиме, Хоре, Ход-ха-Шароне, Беэр-Шеве и Ришон-ле-Ционе.

В связи с иранской ракетной атакой по всей территории Израиля была объявлена воздушная тревога, воздушное пространство страны временно закрыли. Как пишут израильские СМИ, ракетные обстрелы велись несколькими волнами. Газета The Jerusalem Post сообщила, что Иран выпустил по Израилю как минимум 500 баллистических ракет, однако позже скорректировала это число до 181 ракеты.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного группировке министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболла", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболла" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Иран, который спонсирует группировку и требует прекращения военных операций ЦАХАЛ в секторе Газа, также уже дважды наносил удары по территории Израиля, использую беспилотники и баллистические ракеты.

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