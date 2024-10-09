Встреча главных союзников Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии 12 октября не состоится. Мероприятие переносится на другую дату, о которой будет объявлено позднее, сообщает Reuters со ссылкой на уведомление, разосланное журналистам пресс-службой авиабазы.

О переносе встречи объявили после того, как президент США Джо Байден, который должен был принять в ней участие, отменил визит в Германию. Свое решение Байден объяснил тем, что хочет лично проконтролировать подготовку к урагану "Милтон", угрожающему штату Флорида.

Кроме Байдена во встрече в формате "Рамштайн" должен был принять участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, украинский президент Владимир Зеленский и лидеры других стран-союзников Украины, включая президента Польши Анджея Дуду.

Еще до официального объявления советник Дуды рассказал Reuters, что встреча не состоится и президент Польши, соответственно, в Германию не поедет.

Глава немецкой аналитической группы SW Штефан Майр заявил агентству, что отмена визита Байдена в Германию продиктована желанием показать избирателям, как важна для него внутренняя политика. "Я не вижу в этом снижения значимости Украины", — подчеркнул он.

На базе "Рамштайн" должна была пройти встреча участников Контактной группы по обороне Украины. В работе этой группы, также известной как формат "Рамштайн", участвуют более 50 стран, в том числе все страны НАТО и большинство стран-членов ЕС.

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