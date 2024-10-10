Утром российские военные атаковали Кривой Рог беспилотниками. Частично разрушен пятиэтажный жилой дом, пишет "Украинская правда" со ссылкой на местных чиновников.

По словам главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, в доме разрушена лестничная клетка одного из подъездов, а также повреждена крыша.

В результате атаки в здании возник пожар из-за повреждения газовой трубы. Утечку газа и возгорание удалось оперативно ликвидировать, сообщил позднее глава Криворожской районной администрации Евгений Ситниченко.

Ранения получили два человека: 82-летняя женщина и 62-летний мужчина. Обоим была оказана медицинская помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное. Всего из дома эвакуировали семерых жителей, в том числе ребенка.

На момент публикации новости Воздушные силы ВСУ еще не выпустили ежедневную сводку о работе ПВО за прошедшую ночь и утро. Начиная примерно с 22:00, в их Telegram-канале неоднократно появлялись сообщения о дронах, запущенных по территории Украины.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !