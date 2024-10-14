Российские военные запустили баллистическую ракету по припортовой инфраструктуре Одессы, сообщил в своем Telegram-канале глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. В результате удара погиб по меньшей мере один человек.

"Убит один человек, еще восемь получили ранения. Пострадавшие находятся в больнице, двое из них в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь", — написал Кипер.

Он отметил, что все погибшие и пострадавшие — украинские граждане, работавшие на объектах припортовой инфраструктуры.

По данным чиновника, также повреждены два гражданских судна под флагами иностранных государств и склад с зерном.

Неделю назад российские военные уже наносили удар по припортовой инфраструктуре Одессы, в ходе которого погибли 8 человек.

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