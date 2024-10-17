Правительство Великобритании наложило санкции на 18 танкеров для перевозки нефти и четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа, которые входят в российский теневой флот. Об этом сообщило министерство иностранных дел Соединенного Королевства.

Как говорится в пресс-релизе ведомства, Великобритания приняла "крупнейший на сегодняшний день пакет санкций против теневого флота Путина". Благодаря этому решению общее число танкеров, на которые наложены санкции, возросло до 43 судов.

В рамках санкционного режима этим кораблям запрещено заходить в порты Великобритании и пользоваться услугами британских компаний. Ограничения распространяются, в частности, на страховщиков. Также в "черный список" включена российская газовая компания "Русгаздобыча".

По данным британских властей, нефтяные танкеры, на которые сегодня наложены ограничения, за последний год помогли России заработать почти 5 млрд долларов.

"Теневой флот стремится подорвать санкции и представляет собой явную и реальную опасность. Это экологические риски, такие как разливы нефти в результате вопиющего нарушения основных стандартов безопасности, а также риски для безопасности мировой торговли", — заявили в британском МИД.

Ранее издание Politico сообщило, что с 2021 года танкеры, входящие в российский теневой флот, оставили как минимум девять крупных нефтяных пятен в разных частях мирового океана. Как минимум один такой случай был зафиксирован у берегов Шотландии в марте.

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