Капитан Вейго Вяли из полицейского участка Курессааре (остров Сааремаа) дважды незаконно проник в дом своей коллеги-женщины, чтобы скопировать данные с ее жесткого диска и сфотографировать личные вещи. Кроме того, он установил скрытую камеру в женском туалете и спортзале полицейского участка Курессааре, чтобы следить за той же коллегой, свидетельствует обвинительное заключение Ляэнеской окружной прокуратуры.

Ляэнеская окружная прокуратура обвиняет полицейского Ляэнеской префектуры в слежке за частным лицом и незаконном проникновении. Вяли, который в последнее время работал следователем по особым делам, отстранен от службы с 26 января этого года. Неделю назад ему запретили входить в полицейский участок, сообщает Rus.Delfi.ee.

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