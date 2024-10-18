С 15 по 18 октября в школах Латвии прошел необычный День открытых дверей. Впервые родителей пригласили в столовые - посмотреть, как работает кухня, как выглядит сама столовая и заодно попробовать, чем кормят их детей. Такой возможностью воспользовались 1400 родителей в 74 школах. Delfi побывал в Рижской 22-ой средней школе и спросил у родителей, вкусно ли им.

День открытых дверей в школьных столовых организовала компания Baltic Restaurants, которая предлагает услуги общественного питания под брендами Daily и Fristar в Риге, Алуксне, Адажи, Балдоне, Икшкиле, Яунмарупе, Тирайне, Пинки, Огре, Огресгалс, Олайне, Саулкрасты, Звейниекциемсе, Валмиере, Трикате и Елгаве.

Компания кормит детей в 180 школах и 140 детских садах Латвии и Эстонии.

"У родителей всегда был интерес к школьной столовой. Все видят школу, а столовая - это какое-то такое мистическое место - непонятно, как там все устроено. Поэтому в этом году мы решили организовать такую широкую акцию - разрешили родителям заглянуть внутрь и продегустировать обед. Ведь очень многое изменилось с тех пор, как они сами учились в школе", - говорит представитель Baltic Restaurants Катрина Сакалауска.

В рамках акции свои столовые для родителей открыли 74 школы. Оценить супчик и второе - вызвались более тысячи родителей по всей Латвии.

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